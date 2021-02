Kováč překvapil gólmanem, Opava ale bez výhry: Jsme jak schlíplé slepice

Nahodit jiskru. Dát týmu impulz. Opavský trenér Radoslav Kováč se snaží mančaft nakopnout, odlepit z ligového dna. I proto se před klíčovou bitvou s předposlední Příbramí rozhodl k překvapivému tahu. Dá brány místo zkušeného Viléma Fendricha poslal slovenského mladíka Tomáš Digaňu. V lize neodchytal jediný zápas a v týdnu byl u prohry Opavy v MOL Cupu s třetiligovou Slavií Karlovy Vary (0:3). Nutno říct, že tam Opava hrála v hodně improvizované sestavě.

„Tomáš na tréninku vypadá dobře,“ popisoval Kováč. „Není to tak, že by Vilda (Fendrich) dělal hrubé chyby, ale dostáváme gólů dost. Tohle byl impulz, abychom něco změnili.“ Digaňa v bráně soupeře překvapil.

„Musíme střílet!“ nabádal trenér Pavel Horváth. „Viděli jsme, že nastupuje mladý, chtěli jsme zakončovat, ale v přechodu do útoků jsme byli netrpěliví, hodně jsme kazili a dohrávali to zbrkle,“ pokrčil rameny. „Škoda, kdybychom měli trošku víc klidu a odvahy, mohli jsme ho prověřit víc. Takhle neměl ani zákrok... Po takovém průběhu je pro nás bod zlatý.“

Digaňa z ligové premiéry nervózní nebyl. Byť i jeho nominace lehce zaskočila. „Po pravdě, nečekal jsem to. Byl jsem velmi příjemně překvapný, když mi to trenér na předzápasovém tréninku oznámil,“ popisuje. „Byl jsem velmi rád, že mi dali možnost chytat v tak důležitém zápase. Spoluhráči mi velmi pomohli, nedovolili soupeři ani vystřelit. Ale byl jsem připravený. Čekal jsem, že když v sestavě uvidí, že jsme vyměnili brankáře, tak budou střílet, dobíhat a tlačit se do šancí. Kluci podali vynikající výkon.“

Nejnebezpečnější situací tak pro Digaňu byla prudká malá domů Jiřího Kulhánka z 54. minuty. „Dával jsem si velký pozor, byl těžký terén, tak jsem se snažil hrát co nejjednodušeji.“ Jinak v bráně jen mrznul a sledoval marné dobývání příbramské brány. Opavané znovu hráli slušně, měli i šance, ale nedotáhli je. Pořád jim chybí hlad a větší agresivita v zakončení.

„Přitom se do šancí umíme dostat, máme je každý zápas,“ přitakal opavský brankář. „A na tréninku to kluci trefují výborně. Dávají góly, dobře umisťují střely. Jen je to potřeba přenést do zápasů.“

Trenér Kováč postrádal i větší emoce. Zápal. „My jsme totálně mrtvý mančaft!“ zakřičel si frustrovaně ve druhé půli směrem ke své lavičce. „Žijeme, kluci, mluvíme!“ Na hřišti mu po odchodu Pavla Zavadila chybí lídr, bojovník.

„Nemáme typologické rafany,“ přitakal Kováč. „Zkoušeli jsme na sebe mluvit, dostat tam víc emocí. Připadalo mi, jako bychom byly schlíplé slepice. Nemůžu klukům vyčíst snahu a nasazení, i pokyny drží, ale 0:0 pro nás absolutně nic neřeší. Velká škoda.“

