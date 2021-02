Trpišovský: Oscar snáší nejhůř zimu. Kuchta má na repre, Deli je osobnost

Musí být nadšený, jak mu tým šlape. Po zakolísání v Příbrami (3:3) se Slavia vrátila do pohody a jasně přejela Pardubice 3:0. „Musím ale ocenit přístup a výkon Pardubic,“ vyzdvihl trenér červenobílých Jindřich Trpišovský snahu nováčka. Po zápase mohl řešit, jak dobrou formu má ten, či onen hráč. Jan Kuchta, Simon Deli, Lukáš Provod, Nicolae Stanciu… O všech Trpišovský mluvil. A vysvětlil také třeba to, proč nebral Oscara minulý víkend do Příbrami. „Nejhůř ze všech snáší zimu, která teď je. Asi bychom tam o něj přišli nebo ho museli vysekat z ledu.“

Byla to hladká výhra?

„Především musím poděkovat za posunutí začátku zápasu kvůli mrazu, všem to pomohlo. Dobře jsme do utkání vstoupili, na začátku jsme si hned vytvořili tlak, nejprve nás vychytal Marek Boháč, pak se nám podařilo vstřelit první branku. Podali jsme celkově velice dobrý výkon, byl to koukatelný zápas i díky soupeři. Musím ocenit přístup a výkon Pardubic v soutěži a také v tomto utkání. Hrají kombinačně, fotbalově, díky tomu se hrál fotbal nahoru dolů, myslím, že budou zajímavá i fitness data z tohoto utkání. Takovému zápasu chyběli jen diváci. A minusy? Zbytečná žlutá karta pro Simu a neproměněné šance.“

Jan Kuchta dal dva góly, už jich má jedenáct jako Abdallah Sima a Lukáš Juliš ze Sparty. Myslíte si, že při své současné formě má dobrou šanci vyhrát krále střelců? A probíráte tohle téma i v kabině?

„Soustředíme se na to, abychom získali titul a uspěli v soutěžích, ve kterých jsme. Tohle v kabině nepadlo, aspoň já to neslyšel. Ale díky tomu, že Kuchtič hraje pravidelně, je ve správných místech, tak góly má. Hraje dobře. Víc než dvou gólů si proti Pardubicím cením jeho výkonu, měl kvalitu, byl aktivní, pracoval nahoře. Góly byly takovou odměnou. Ve hře o krále střelců je, ale nyní je taková doba, že bych nerad něco prognózoval. V dnešní době je těžké něco říkat.“

Slavia - Pardubice: Simův důrazný průnik zužitkoval Kuchta, 1:0!

Trenér národního mužstva Jaroslav Šilhavý řekl, že ho bedlivě sleduje. Myslíte, že má reprezentační formu?

„Zaslechl jsem to, jsem rád za něj i za nás všechny. Vnímal jsem, že hodně lidí se divilo, proč jsme ho v létě přiváděli. Osobně od dvou lidí, které nebudu jmenovat, jsem dokonce slyšel: co takový hráč bude dělat ve Slavii? Ale on je hráč pro evropský fotbal, pokud má dobře nastavenou hlavu. S tím už přišel z Liberce, kde ho srovnal Pavel Hoftych. Nastavil ho na cestu, kterou jsme my pak přebrali. Je potřeba, aby se udržel v téhle linii, umí udělat krok vedle. Zapadl rychleji, než jsme si mysleli. Je na něm a na nás, aby na nějaké křižovatce neodbočil na vedlejší cestu. Pokud se dostane do národního týmu, budu jen rád. I proto jsme ho sem dělali. On má na reprezentaci, pokud bude mít hlavu nastavenou jako teď a pokud u něj bude fotbal na prvním místě. Ale má velkou konkurenci, trenér musí mít radost, protože se začíná formovat velice silná generace hráčů.“

V základní sestavě nastoupil Simon Deli. Jak hodnotíte jeho přínos?

„Pozitivně. Simon ukázal to, co jsme si mysleli, a sice že rychle zapadne do našeho systému. S Kúdelou a Kolářem spolu už odehráli spoustu zápasů, jsou na sebe navázaní. Myslím, že od doby, co odešel, se zlepšil v rozehrávce, v průnikových přihrávkách, v přihrávkách do hloubky mezi řady. Když jsme hráče do toho na začátku nutili, měl nižší úspěšnost, myslím, že se na to zaměřil. Je konstruktivnější, než byl. Jinak je to Simon jako dřív: silný v osobních soubojích, silný ve vzduchu, takticky vyzrálý hráč. Umí řídit mužstvo, má na něj velký vliv. Je to velká osobnost. Vše ukázal. Jsem s ním spokojený.“

Těší vás, že Nicolae Stanciu dal branku? Pomůže mu?

„Nico hraje skvěle, sedí mu momentální složení mužstva a také to, že i ostatní hráči jsou nebezpeční. Dřív na něj byla upřená pozornost, teď se musí soupeři soustředit na víc hráčů. Tím jde i jeho výkon nahoru, má na hřišti víc místa. Je v pohodě, v kondici, jsem rád, že se mu povedla i střela zpoza vápna po delší době. Ale on víc prožívá týmové věci, je spíš spokojený, že mužstvo hraje dobře.“

Slavia - Pardubice: Nádherná Stanciova rána zapadla až za Boháče, 3:0!

A ještě Lukáš Provod. Jak se díváte na jeho poslední výkony?

„Myslím, že jde o konstantní vzestup jeho výkonnosti. Momentálně mu hodně sedí pozice, na které hraje. Je velice silný na míči, ve středu hřiště má větší volnost, má víc kontaktů s míčem než na straně. Svědčí mu i přítomnost Nica (Stancia), hodně si rozumí. Plus je tam Holi (Tomáš Holeš), který jim svým způsobem kryje záda. I když role mají komplexnější. Lukáš si vyžívá ve složení týmu, jaké je. Je v laufu, v pohodě, navíc je produktivní a nebezpečný. Momentálně je to jeden z nejdůležitějších hráčů současného týmů.“

Proč nehrál od začátku kapitán Jan Bořil?

„Honza je v pořádku, ale chtěli jsme rozehrát i Oskyho. Prostě máme dva kvalitní hráče na tenhle post, Oscar si zasloužil jít na hřiště. Vypadal skvěle v přípravném zápase i v tréninku. Nejhůř ze všech snáší zimu, která teď je, na tréninku je mi ho až líto. Do Příbrami jsme ho nebrali kvůli klimatickým podmínkám, protože bychom o něj asi přišli nebo ho museli vysekat z ledu. Chtěli jsme, aby se rozehrál, zároveň pro něj rozhodla typologie zápasu.“

Už ve čtvrtek vás čeká ve vyřazovací části Evropské ligy Leicester, který teď porazil Liverpool. Co tomu říkáte?

„Zatím jsem viděl jen část zápasu. Ale ukazuje to sílu a vyspělost Leicesteru, otáčeli zápas proti Liverpoolu. Budeme hrát s týmem, který momentálně patří do top tři v Premier League, zřejmě nejlepší lize na světě. To hovoří za vše. Vrátil se jim Vardy. A pokud ho mají na hřišti, jejich mentalita jde třeba i o padesát procent nahoru. Myslím, že bez něj by to asi proti Liverpoolu takhle neotočili.“

V přestupovém období jste řešili, že by se někteří hráči mohli vrátit do klubů, kde hostovali na podzim. Například Júsuf nebo Michal Beran. Proč zůstali?

„Roli hrály dva důvody. Když jsme to řešili, přišly zdravotní věci, vrátil se nám koronavir a někteří hráči jsou zranění. A tu situaci jsme rozebírali i se samotnými hráči. Řekli jsme jim, jaká je jejich současná pozice a jak by mohla vypadat do budoucna. Ti hráči projevili větší přání zůstat tady a být součástí Slavie, byť mají třeba horší pozici. Chtějí bojovat o svou budoucnost ve Slavii. Jeden hráč není ani zdravotně v pořádku, tady mají všichni špičkovou péči.“

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 19. Kuchta, 27. Kuchta, 52. Stanciu Hosté: Sestavy Domácí: O. Kolář – Bah, Kúdela (C), Deli, Oscar – Holeš (70. Hromada), Provod – Sima (70. Masopust), Stanciu (79. Traoré), Olayinka (79. Bořil) – Kuchta (70. Lingr). Hosté: Boháč – Surzyn, Šejvl (61. Ewerton), Toml (C), T. Čelůstka (43. Prosek) – F. Čihák – Tischler, Hlavatý (43. Solil), D. Kostka (61. Huf), Cadu – P. Černý (46. Jeřábek). Náhradníci Domácí: Bořil, Hromada, Kovář, Lingr, Masopust, Traoré, Zima Hosté: Huf, Jeřábek, Letáček, Ewerton, Pfeifer, Prosek, Solil Karty Domácí: Sima Hosté: F. Čihák, T. Čelůstka, Šejvl, Surzyn Rozhodčí Ginzel – Nádvorník, Podaný Stadion SINOBO STADIUM, Praha-Vršovice

