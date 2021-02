Bolek čekal Vrbu v Baníku: Jeho fén má grády. Pomůže Spartě?

Špičkový trenér, který nikdy nechtěl hrát vyloženého „zanďoura“ a v zásadních věcech se příliš nezměnil. Tak o Pavlu Vrbovi mluví Petr Bolek. „V určitých věcech je pořád stejný,“ přitakává zkušený brankář, kterému vypršel disciplinární trest za červenou kartu z duelu proti Slavii (1:3), takže by se proti Spartě mohl znovu objevit v bráně. „Zásadový, neuhýbal. Měl vždycky svůj směr a toho se držel. Do určité doby byl v pohodě, ale když ho někdo nasral, uměl udělat slušný kravál. Říkali jsme tomu Vrbičův fén. Podle Alexe Fergusona.“

Jaké jsou vaše vzpomínky na Pavla Vrbu?

„Dobré, já ho mám rád. Z Baníku si ho pamatuju snad ještě z žáků. V mladším dorostu mě trénoval, potom v osmnáctce taky. Zažili jsme toho hodně, s ním se vždycky hrávalo o titul. Když jsme byli mistři v šestnáctce, tak nás vedl Venca Daněk, protože Vrbič šel k mládežnické repre. Špičkový trenér, který byl úspěšný už v mládeži. Zaslouženě pak udělal perfektní kariéru i v mužích.“

Jaký byl v začátcích? Co vám naskočí jako první?

(usměje se) „V určitých věcech je pořád stejný. Zásadový, neuhýbal. Měl vždycky svůj směr a toho se držel. Do určité doby byl v pohodě, ale když ho někdo nasral, uměl udělat slušný kravál. Říkali jsme tomu Vrbičův fén. Podle Alexe Fergusona. Začal hulákat na všechny. Ať už nám bylo patnáct, nebo když už jsme byli chlapi v Plzni. Vždycky chtěl hrát útočně, vyloženého zanďoura neměl rád nikdy. Jel si svoje, chtěl hrát útočně.“

Vy nějaký Vrbičův fén pamatujete?

„No jéje. V dorostu Baníku jsme mívali pozápasové výklusy, které běhali i gólmani. Vrbič nás hlídal, ale v areálu na Jeremenku byl jeden hydrant, a když jsem byl schovaný za ním, tak jsem takovým pisklavým hláskem zakřičel: ‚Vrbííííč!‘ Ze začátku byl v klidu, ale když jsem to tak při obíhání koleček zopakoval třikrát čtyřikrát, tak vystartoval. Musel jsem se před ním schovat. ‚Kde je, kde je!?‘ křičel. Kdo ho nasral, toho sjel. Nebo když jsme třeba nedodrželi večerku. To bylo jeho. To už jsem byl mezi chlapama v Plzni, a když se to někdy stalo, hned mi v hlavě blesklo: ‚Ty vole, to je úplně stejné jako v dorostu.‘ V tomto se vůbec nezměnil.“ (usmívá se)

V Plzni jste zažil hodně úspěšné období…

„Jednoznačně. Vrbič tam odvedl parádní práci. Prvotní úspěchy v Plzni mu nemůže nikdo odpárat. Jde to za ním, on si vybudoval mančaft a jádro. Když jsem teď slyšel, že jsou plzeňští fanoušci naštvaní, že šel do Sparty? Naopak, on je pořád ikona Plzně, největší úspěchy klubu jdou za ním.“

Jak pracoval třeba s gólmany…

„Než jsem do Plzně přišel (2012), hodně točil gólmany. Byli tam tehdy Roman Pavlík s Márou Čechem. Točil je po dvou, po třech zápasech, měl to tak. Něco se mu nelíbilo, brankáře vyndal. Já chytal předkolo poháru (v sezoně 2012/13), v klidu. Ve třetím ligovém kole proti Brnu jsme měli s Vencou Procházkou v rozehrávce trošku problémy s domluvou, dostali jsme z toho gól a prohráli 2:3. Jeli jsme pak na Baník, domů, a Vrbič mě vyndal. Koza (Matúš Kozáčik) se chytil, nedělal chyby, držel mančaft a stal se jedničkou. Já čekal na šanci, jednička byla daná. Ale že by mezi námi něco drhlo, to ne. Koza měl formu, nebyl důvod něco měnit, vybojoval si to.“

Pomůže trenér Vrba Spartě? Bude pod jeho vedením nepříjemnější?

„Víte, jak to je – nové koště dobře mete. Není to nic proti panu Kotalovi, ale už v Olomouci, kde otáčeli z 0:2 na 3:2, to zapůsobilo. Jako by ta změna visela ve vzduchu. Ještě než Sparta trenéra změnila, tak jsem se o tom bavil se spoluhráčem Romanem Hašou. Že budou mít sparťané nového trenéra a vyjde to akorát na nás. A druhý den vyšlo v novinách, že do Sparty jde Vrbič.“

Nečekal jste ho spíš v Baníku?

„Co jsem měl jako Ostravák info a slyšel takové šumy kolem, tak jsem opravdu čekal, že skončí v Baníku. Věděl jsem, že tam je i Sparta. Ale říkal jsem si, že Vrbič bude chtít zpátky do Ostravy. Byl jsem trošičku zaskočený, ale taková nabídka se těžko odmítá. Sparta je výzva, top značka.“

I pro vás mají zápasy proti Spartě pořád speciální kouzlo?

„Stoprocentně. Sparta je, ne že aktuálně, ale historicky, jeden z nejúspěšnějších týmů. To je samo o sobě výzva. Jako Ostravák to beru pořád prestižně. Navíc je tam Vrbič. Těžký zápas. Když to vezmu reálně, můžeme jenom získat, porvat se. Je to kulaté.“