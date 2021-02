Smolař Kratochvíl: Laštůvka je nejlepší hráč Baníku, ale jde to za mnou

Jak zápas hodnotíte?

„Nechci to hodnotit, špatně se mi to hodnotí... Nedal jsem penaltu, proto nemáme body, hrozně se to teď ve mně mísí... Byl to takový soubojový zápas. Oni na rozdíl ode mě dvě penalty proměnili.“

Projevila se na vás herní pauza?

„Jedna věc je herní pauza, druhá věc je to, kde trénujeme. Ale na to se vymlouvat nemůžeme, protože většina týmů bývá kvůli špatnému počasí na umělce. Vypadli jsme sice z toho trochu, ale ze začátku to moc znát nebylo. Nemyslím si, že by se to na nás podepsalo, i když těch posledních dvacet minut od nás nebylo dobrých. Jen jsme stáli a odkopávali balony. Mrzí mě, že jsem nedal aspoň na těch 2:2. Určitě by tomu slušela remíza.“

Vpředu chyběl důraz nebo klid?

„Asi oboje, ale i trochu štěstí. K nim se tam nějak balon před penaltou odrazil, ani nevím jak. My jsme možná měli málo hráčů ve vápně. Chtělo to asi víc chodit do ofenzivy, k tomu ten klid. Nedostali jsme tam ani pořádný centr.“

Co váš pokutový kop, který Laštůvka chytil? Špatně kopnuto?

„Uklouzl jsem, podjela mi stojná noha. Chtěl jsem to hrát nahoru, ale kopl jsem to hrozně. Když koukám na Baník, je většinou Laštůvka jejich nejlepším hráčem. Zase potvrdil, že i v tolika letech je pořád fantastickým gólmanem. Chytil penaltu, chytil Považancovi krásnou střelu. Podržel je, nicméně je to i naše nemohoucnost.“

Jak se dostat zpět na vítěznou vlnu?

„V pátek (doma Mladá Boleslav) to musíme zlomit. Prohráli jsme dva zápasy, mrzí nás to, ale byly to dva těžké zápasy venku a ten poslední jde bohužel za mnou.“

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 17. de Azevedo, 38. de Azevedo Hosté: 20. V. Kubista Sestavy Domácí: Laštůvka (C) – Fillo, J. Pokorný, Stronati, Ndefe – Jánoš, Tetour (90. Kaloč) – de Azevedo (90. D. Buchta), O. Šašinka (78. Mena), Holzer (80. Svozil) – Zajíc (46. Kuzmanović). Hosté: Hanuš – Libor Holík, Martinec, Zelený, Krob (78. Chramosta) – Považanec (C) – Schranz (63. Haitl), V. Kubista, Kratochvíl, Jovović (88. Podaný) – Doležal. Náhradníci Domácí: Budinský, Svozil, Kuzmanović, Buchta, Mena, Kaloč, Juroška Hosté: Hrubý, Štěpánek, Jeřábek, Smejkal, Chramosta, Haitl, Podaný Karty Domácí: Fillo Hosté: Martinec, V. Kubista Rozhodčí Berka – Kotík, Kubr Stadion Městský stadion, Ostrava-Vítkovice

