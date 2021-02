Plzeň v Boleslavi: Šádek komentátor, šibenice i frustrovaný Jarolím

Aspoň jedna malá útěcha pro vicemistra – oba jeho góly zařídili odchovanci Pavel Šulc a Lukáš Matějka, kteří v šancích prokázali patřičný um i rozvahu. „Nedívám se na hráče tak, zda jsou odchovanci nebo ne,“ namítl nicméně Adrian Guľa. „Potřebujeme produktivitu ještě zvýšit, máme na to možnosti i pozice. Stále pykáme za neproměněné šance, jednoznačně jsme měli na to, abychom zápasy zvládli do vítězství.“ Trenérova výtka směřovala především na trápícího se reprezentanta Zdeňka Ondráška, který v první půli zazdil dvě velké šance.

Po prosincovém příchodu Karla Jarolíma se Michal Škoda sice nedostával ani do nominace, ale nyní je jasnou volbou číslo jedna na hrot mladoboleslavského útoku, kde má přednost před Václavem Drchalem. A proti Plzni ukázal, že zcela oprávněně. Při obou gólech odvedl skvělou práci. První branku založil mladší bratr reprezentanta Milana Škody správně načasovanou přihrávkou na Tomáše Malínského, druhá trefa pak bude směle kandidovat na gól sezony, tak byla rána do šibenice pěkná. „Věřili jsme si, z Plzně přestává jít strach,“ přiznal dvaatřicetiletý útočník. Proč se ho, proboha, Příbram zbavovala?

Frustrovaný Jarolím

Bylo to blízko, ale ani na osmý pokus to nevyšlo. Karel Jarolím čeká v Mladé Boleslavi na své první vítězství dál. „Osm zápasů bez výhry, to se mi ještě v kariéře nestalo. Nikdy. Jsem z toho frustrovanej,“ hlesl bývalý kouč národního týmu. Poté, co nahradil odvolaného Jozefa Webera, získal se svým týmem pouze čtyři body za stejný počet remíz, což zatím na úprk ze sestupových příček nestačí. Stejně jako deset, vesměs zvučných a drahých, zimních posil. Mladá Boleslav má nicméně ještě dohrávku ve Zlíně k dobru.