Vrba už má oblíbence, střed v rozpadu i chutný pokrm. Co ukázala Sparta?

Co ukázal zápas Sparty s Karvinou? • FOTO: Koláž iSport.cz Druhý zápas, druhý nervák. Jako by se Pavel Vrba vrátil do začátků první éry Viktorie Plzeň. Výsledky 3:2 a 4:3 byly před 13 lety pravidlem. „S Karvinou to bylo jiné než v Olomouci. Ta nás presovala a honila. Tentokrát nás srážela špatná rozehrávka a laciné ztráty,“ našel Vrba rozdíly. Co ještě dalšího Letenští v neděli proti Slezanům ukázali?

Karlsson: zn. Nebranitelný Že je v konturách české ligy vysoce nadstandardním hráčem, to David Moberg Karlsson potvrzuje prakticky od svého příchodu ze Švédska. V posledních týdnech však má jeho forma vyloženě exkluzivní punc. Dvěma proměněnými penaltami řídil otočku na Hané, v neděli pak hattrickem zdecimoval Karvinou. Opět prokázal, že když se s míčem na noze dostane do rychlosti, je pro soupeře prakticky nebranitelný. Má úžasný driblink, zrychlení. A taky klid v koncovce. „U těchto hráčů je výhoda, že pokud dokážou v ofenzivě táhnout mužstvo, tak nemusíte tolik tlačit na to, aby byli důslednější v dalších věcech. Ukazuje svou kvalitu, co se týká individuálních schopností, to je viditelné i na tréninku. Je to přesně ten typ hráče, který baví diváky,“ prohlásil Vrba. Po jeho nástupu Karlsson viditelně ožil, pro Spartu je momentálně naprosto klíčovým mužem. Sparta - Karviná: Karlssonova sražená standardka propadla až za Bolka, 1:1! Sparta - Karviná: Karlsson nádherným lobem vrací Letenským vedení! 3:2 Sparta - Karviná: Karlsson kompletuje parádní hattrick, 4:2

Součkovo vykoupení Po dvaceti minutách byl na ručník. Kdyby ho trenér Vrba stáhl ze hřiště, nešlo by se divit. Filip Souček úvod duelu s Karvinou vůbec nechytil. Ztrácel míče, kupil laciné nepřesnosti v kombinaci. Z bídného vstupu se ale oklepal, postupně šel výkonnostně strmě nahoru. A především doručil dvě úchvatné gólové asistence. Nejprve vybídl dlouhým pasem ke skórování Ladislava Krejčího staršího, poté úžasnou kolmicí připravil druhou trefu pro Davida Moberga Karlssona. Dvojitý zlatý podnos. „U těchto hráčů je to o herní vytíženosti. Když bude Souček hrávat víc, tak se mu takhle nepovedený začátek nestane. S odehranými minutami sbíráte sebevědomí, vytváříte si pozici v mužstvu. Ze začátku nebyl optimální, ale pak nám pomohl v ofenzivě. Ten úvod odmazal, s přibývajícím časem jeho výkon rostl a hrál velice dobře,“ ocenil Vrba. Sparta - Karviná: Bolek zase vyrazil pozdě, Krejčí ho předskočil a otáčí na 2:1

Karviná? Ta Spartě chutná Někteří soupeři vám nejsou po chuti tak, že se už týden před vzájemným duelem ošíváte. A pak jsou tu ti, kterých se vyloženě nemůžete dočkat. Pro Spartu je v tomhle směru vyloženě idylickým soupeřem Karviná. Letenští sokovi ze Slezska nasázeli v posledních čtyřech vzájemných konfrontacích dohromady 17 gólů. Jednou se trefili pětkrát, ve třech případech pak čtyřikrát. Úžasná norma, kterou svěřenci Pavla Vrby naplnili i v neděli odpoledne. „Je to pravda. Spartě to tam padá, gólů nám dává opravdu dost. My jsme vůbec neustrážili Karlssona, který se přes svou pravou stranu dostával do koncovky,“ povzdechl si karvinský trenér Juraj Jarábek. Jarábek: Frustrující, dát na Spartě tři góly a být bez bodů

Střed v rozpadu Ani ve třetím utkání nepostaví Pavel Vrba zálohu ve stejném složení. V Olomouci se vykartoval Ladislav Krejčí mladší a David Pavelka vypadl kvůli výronu kotníku. V sobotu na moravské Letné ve Zlíně bude Sparta postrádat Michala Sáčka, jenž se zranil na předzápasové rozcvičce, kapitána Bořka Dočkala, který obdržel čtvrtou žlutou, a rovnou červenou vyfasoval Michal Trávník. Obzvlášť pro technického fotbalistu je to rána. V minulých týdnech se často nedostal ani mezi náhradníky. A po příchodu nového trenéra existovala naděje, že by mohl dostat opět šanci. Přišla. Ale 26letý záložník ji zahodil ostrým došlápnutím na lýtko Christiána Herce. „Hráli jsme s jinou dvojicí než s Olomoucí a stejné to bude i ve Zlíně. Je lepší, když se střed nemění,“ povzdechl si Vrba. „Ale možnosti máme a kvalita je tu taková, že to mužstvu neublíží,“ vzkázal na Moravu. Sparta - Karviná: Trávník sestřelil Herce podrážkou napřed a jde předčasně do sprch