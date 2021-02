Rada: Nevěřil jsem, že se v Jablonci bude hrát. Nastoupil by i na škváře

Na domácí hřiště jste se vrátili téměř po měsíci, co na zápas říkáte?

„Ztratili jsme doma dva body. I když jsme do utkání vstoupili poměrně dobře, nebyli jsme důrazní, abychom tam branku dotlačili. Terén byl ze začátku slušný, postupem času se horšil. Ze standardní situace jsme inkasovali, což soupeře nakoplo. Vyvíjeli jsme tlak a vyrovnali jsme Milošem Kratochvílem. O poločase jsem hráče upozorňoval, že bychom měli být víc aktivní. Snažili jsme se kombinovat, i když to na hřišti moc nešlo. Vyloženou šanci jsme si nevytvořili, možná jsme si neměli situace tolik komplikovat.“

Remíza nakonec spravedlivá pro obě strany, že?

„Kdybychom byli živější, možná… Celkově bojovnému zápasu remíza odpovídá, šancí na obou stranách moc nebylo. Je to pro nás ztráta dvou bodů, ale hřiště pro oba týmy bylo větší překážkou, než jsme čekali. Musíme se oklepat, ve středu nás čeká tabulkově velmi kvalitní soupeř (Slovácko).“

Pojďme se vrátit k terénu, pro hráče to byly hodně náročné podmínky, souhlasíte?

„Prošlapoval jsem dva dny zpátky hřiště a nevěřil jsem, že se bude hrát. Z hřiště tekla voda. Nahrálo nám počasí, které vydrželo slušné. Mělo pršet, naštěstí se předpověď nenaplnila. Trávníkáři připravili hřiště na maximum, co to šlo. Sami postupem času věděli, že to bude špatné. Šlo pro oba týmy o největší překážku. Balon musíte pořád kontrolovat, zpomalovat.“

A za pár dní vyběhnete doma znovu, tentokrát proti Slovácku.

„Těžko se stihne dát trávník dohromady. Chlapci, co se o hřiště starají, budou mít hodně práce, aby dali plochu do stavu, jaký byl dnes před utkáním. Víc udělat nemůžou. Máme nejvýše položený stadion v lize, je tu také nejvíc srážek… Poslední dva týdny byly extrémní. Možná kdybychom nehráli s Příbramí, bylo by na tom hřiště líp, dostalo velkou ránu.“

Doporučoval jste hráčům zvážení obuvi?

„Upozorňuji na to. Můžete uklouznout… V Ostravě jsem hráli na dobrém hřišti, ale všiml jsem si, že jsme se stejně pohybovali hůř než soupeř. Nejsme zvyklí, nemohli jsme teď trénovat, umělka byla zmrzlá. Dva dny před zápasem jsme vlastně stáli.“

Po zápase Slavie s Leicesterem hosté upozorňovali na nevalný stav trávníku, Jindřich Trpišovský odpovídal, že by se měli podívat na sestřih české ligy. Mělo by se vůbec na podobných terénech jako v pátek hrát?

„Jsme rádi, že vůbec hrát můžeme. To je nejdůležitější věc nejen pro nás, ale pro všechny. Zábavy lidi moc nemají. V Leicesteru a vůbec v celé Anglii i Německu jsou hřiště v takovém stavu, že hráče zrychlují. Nemusí kontrolovat balon, všechno běží. V jakémkoliv období mají trávu v top kvalitě. Na Slavii je jedno z nejlepších hřišť u nás, musím smeknout, nedávno jsme v Edenu hráli, takže to vím. Nemůžeme srovnávat jejich současnou trávu ani s našimi letními podmínkami.“

V aktuální fázi je lepší hrát, než stát?

„Jak říkám, buďme všichni rádi, že můžeme hrát. Hlavně kvůli lidem… Dostali by se do stavu, kdy by se ani neměli o čem bavit. Kdybychom měli hrát na škváře v osm hodin večer, jsem připravený. Samozřejmě hrajeme pro výsledky, ale také pro lidi. Jsem trochu zlomenej, že na tribunách nemohou fanoušci být. Fotbal i hokej jsou bez nich tak nějak napůl. Věříme, že se brzo na ochozy vrátí. A my musíme ligu dohrát, protože je mistrovství Evropy. Za mě, ať se hraje, i když trávník tentokrát nevyhovoval oběma týmům. Takový je fotbal.“

Naskočil proti vám Tomáš Ladra, kterého jste na podzim vedl. Nemrzí vás zpětně, že se nezůstal?

„Samozřejmě. Ladris u nás ožil. Pomohl nám a chtěli jsme ho udržet. Je vidět, že v zápasech po zimní přestávce Mladou Boleslav táhne, předvádí stabilní výkonnost. Mrzelo mě, že nezůstal, ale smlouva byla postavená tak, že musel odejít zpátky. Jsem rád, že jsem ho mohl trénovat. Jde o dobrého kluka a hlavně dobrého fotbalistu. Během půl roku nám pomohl a sám trochu pookřál, protože předtím nenastupoval pravidelně. Odvedl dobrou práci.“

