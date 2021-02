Slavia bez Simy, šance pro Masopusta! Komňacký: Musí zatnout zuby a makat

Nucená stopka pro Abdallaha Simu nechá vyniknout Lukáše Masopusta. Senegalský zázrak bude Slavii chybět v Teplicích kvůli trestu za čtyři žluté karty, zaskočit by tedy logicky měl právě člen českého reprezentačního týmu, který momentálně trpí pod silnou zahraniční konkurencí na pravé straně sestavy. Africký klenot a dánský krajní bek Alexander Bah ho usazují na lavičku. Zaujme na Stínadlech?

Mohl zaregistrovat, jak o něm uznale mluví trenér Leicesteru Brendan Rodgers, po čtvrteční konfrontaci v Evropské lize si mohl slávistický křídelník Abdallah Sima přečíst i chválu v anglických médiích. Kvůli trestu za čtyři žluté karty si orazí v nedělním ligovém utkání v Teplicích a ve čtvrtek může „liškám“ zase motat hlavu.

Duel na Stínadlech nabízí šanci pro Lukáše Masopusta. Český reprezentant se ocitl v těžké pozici. Během podzimu ho Sima fenomenálními výkony odsunul na pravý kraj obrany, který přišel v zimní pauze vyztužit Alexander Bah ze Sönderjyske v přepočtu za 45 milionů korun. Dánský rychlík se rozjíždí, zářil například při demolici Zlína, proti Leicesteru obstál.

Za normálních okolností tak nyní není pro Masopusta v sestavě místo. V úvodním jarním kole proti Olomouci stál kvůli karetnímu trestu, pak absolvoval celý zápas v poháru proti druholigové Dukle, v Karviné ještě dostal důvěru v základní sestavě, ale zranil se. Další dva duely vynechal a v posledních třech soutěžních zápasech zasahoval do hry jako střídající hráč.

„Lukášova pozice je složitá. Bude muset čekat, zatnout zuby a makat. Je teď náhradníkem, ale s tím se musí naučit žít,“ konstatuje zkušený trenér František Komňacký, který Masopusta v Jihlavě před lety vytáhl do ligy.

Ví, jaký Masopust je. Proto věří, že slávistického hráče současná situace nezlomí. „Nikdy si nehrál na velkého fotbalistu. Vždycky poctivě pracoval, zdobí ho nasazení, bojovnost, to vše pak přenáší i do přístupu na tréninku. Má zarputilou povahu. Dokáže se s tím poprat,“ charakterizuje ho Komňacký. „Fotbalový život je různorodý, musí být pořád připraven, aby mohl kdykoliv naskočit. Například kdyby byl Sima prodán do ciziny,“ dodává bývalý kouč Baníku Ostrava, Jablonce či Ružomberoku.

Klenot ze Senegalu zatím neodchází, ale v Teplicích hrát nemůže. A tak je nabíledni, že Masopust nastoupí od první minuty. „Změny v sestavě budou. Pro nás je podstatné získat titul, v Teplicích k němu zase můžeme udělat důležitý krůček. Není čas se šetřit nebo se litovat. Jsme dost zkušení na to, abychom si s tím poradili,“ vzhlíží slávistický trenér Jindřich Trpišovský k partii na Stínadlech vložené mezi dvojboj s Leicesterem v Evropské lize.

Pro Masopusta je vytížení důležité i proto, aby zůstal na očích reprezentačnímu kouči Jaroslavu Šilhavému. Už v březnu se rozjede kvalifikace o mistrovství světa, v červnu je EURO. Masopust byl stálým členem, patřil i do základní sestavy. „Tohle je teď pro něj největší komplikace. Když nebude hrát, je možné, že se do národního týmu nedostane,“ přemýšlí Komňacký.

Lukáš Masopust Bilance na jaře

Soutěžní zápasy: 5

V základní sestavě: 2

Minuty: 204

Góly: 0

Asistence: 0