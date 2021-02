Vrba: Jsme v pohodě, ale na hodnocení je brzy. Chválil Karabce i defenzivu

Tři zápasy, devět bodů. Pavel Vrba zatím v pozici trenéra Sparty zůstává stoprocentní. Přesvědčivou výhru 3:0 na hřišti Zlína si zkušený kouč užil i proto, že to pro něj bylo jubilejní 250. utkání v nejvyšší soutěži. A navrch se dočkal pochvaly od trenéra soupeře Bohumila Páníka. „Děkuju za to, ale jsou to pouze tři zápasy. Momentálně jsme každopádně v pohodě, výkon i výsledek mě potěšily,“ pochvaloval si Vrba.

Utkání ve Zlíně pro vás bylo jubilejní 250. v lize. Osladila ho vedle výsledku i předvedená hra?

„Určitě mě výkon i výsledek potěšily. Sice je to jubileum, ale z mého pohledu není tak důležité. Hlavní je, že jsme ten zápas zvládli.“

Po Olomouci a Karviné jste nebyl spokojený se vstupy do zápasů. Tentokrát jste v prvním poločase prakticky rozhodli.

„Jsem za to rád. Odehráli jsme velice dobrý poločas, ve hře jsme dominovali a vytvářeli si šance. Výsledkem bylo, že jsme vedli o dva góly a mohli být klidnější, protože Zlín je velice nepříjemný. Ve druhém poločase tam měl situace po dlouhých nákopech, my jsme to ale soubojově zvládli. Soupeře jsme do ničeho moc nepustili, ale všechno to ovlivnil právě první poločas.“

Čím si vysvětlujete takovou proměnu, pokud jde o úvodní pasáž zápasu?

„Chytili jsme to od úplného začátku. Předtím jsme soupeře pouštěli do šancí a oni nás trestali. Tentokrát jsme měli lepší postavení v defenzivě, dařilo se nám využívat možnosti k protiútokům. Šancí jsme měli dost, což plynulo i z lepší organizace hry.“

Celkem vám chybělo devět hráčů. Neměl jste ze zápasu trochu obavy?

(usměje se) „Dobře víte, že od začátku říkám, že je kádr Sparty velice silný. Někteří hráči nemohli nastoupit kvůli kartám, naštěstí máme mužstvo dostatečně široké.“

Zlínští se upínali k absenci Bořka Dočkala, věřili si na dobrý výsledek. Jak v tomto kontextu hodnotíte výkon Adama Karabce, jenž ho v sestavě nahradil?

„Znám ho deset dní. Vy určitě víte mnohem lépe, jaké velké má předpoklady. Je to kvalitní hráč, což v zápase jednoznačně dokázal.“

Velice dobře fungovala spolupráce krajních beků a záložníků na obou stranách, souhlasíte?

„Já si myslím, že Sparty byla v tomhle směru dobře připravená i v těch minulých měsících. Teď jsme možná měli lepší nabídku a pohyb. Hráči mají jasně stanovené úkoly, podařilo se je splnit.“

Trenér Páník mluvil po utkání o tom, že Sparta už má svojí tvář. Jak se to poslouchá?

(usměje se) „Bobovi Páníkovi děkuju za pochvalu, na druhou stranu jsou to pouze tři zápasy. Počkejme, až jich budeme mít odehraných deset, pak můžeme něco hodnotit. Teď jsme v pohodě, ale víc to momentálně neznamená.“

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: Hosté: 20. Karabec, 36. Hancko, 50. Kozák Sestavy Domácí: S. Dostál – Cedidla, Simerský, P. Buchta, Matejov (64. Fantiš) – Jawo, Hlinka (46. Dramé), Conde, Janošek, Janetzký (64. Martínez García) – Poznar (C) (87. Toutou Mpondo). Hosté: Nita – Wiesner, Vitík, O. Čelůstka, Hancko – Plavšić (90. Matěj Hanousek), Ladislav Krejčí ml., Pavelka (C), Karabec (77. Souček), Ladislav Krejčí st. (90. Polidar) – Kozák (85. Novotný). Náhradníci Domácí: Rakovan, Vraštil, Fantiš, Dramé, Kolář, Martínez García, Toutou Mpondo Hosté: Heča, Lischka, Plechatý, Hanousek, Souček, Polidar, Novotný Karty Domácí: Jawo Hosté: Pavelka, Vitík, Kozák, Ladislav Krejčí ml., Ladislav Krejčí st. Rozhodčí Orel – Kříž, Šimáček Stadion Stadion Letná, Zlín