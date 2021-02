Páník o dlouhé sérii Zlína bez výhry: Když budu nervózní já, budou i hráči

Fotbalový Zlín klopýtá. Deset zápasů v kuse nevyhrál a jen díky podobně nuznému zisku soupeřů pod ním si drží šestibodový náskok na první sestupovou příčku. Horší je, že proti Spartě (0:3) zahrál tým pod vedením Bohumila Páníka špatně. „Dáme to do kupy,“ věří kouč před středeční důležitou bitvou s Mladou Boleslaví. Jenže, je od čeho se odrazit?

Trenére, jste v klidu?

„Se Spartou jsme mohli jen uhrát plusové body. O spodek se bude hrát ve středu. Pokud budu nervózní já, hráči to na mně poznají a budou na hřišti nervózní i oni. A to je špatně. U fotbalu jsem dlouho. Chce to spíš analyzovat a vybrat ty správné hráče, kteří jsou v dobré mentální poloze a nevystraší se z takového utkání. Na výběr dneska máme. Dva hráči se nám vrátí, jeden odpadne. Věřím, že to dáme do kupy.“

Jenže proti Spartě jste hráli zle.

„V první půli jsme byli daleko horší. Hlavně technicky. Nehráli jsme na jednu notu. Buď to pokazil jeden, nebo druhý. Hráči se střídali v nepřesném řešení, byli jsme rozháraní. Nedokázali jsme víc podržet míč, abychom Spartu vyvedli z rytmu a musela běhat ona. Taky jsme měli být odvážnější v napadání. Byli jsme tam pozdě. Sparta tohle umí. Dávala to do seběhu na boční rychlé hráče. Dostávali se nám tam a z toho vyplynul první gól. Před druhým jsme zbytečně hrábli do hráče a byla z toho penalta. Třetí? Ten jsme si dali úplně sami.“

SESTŘIH: Zlín - Sparta 0:3. Třetí výhra pod Vrbou, pečetil ji Kozák

Zlobíte se na brankáře Stanislava Dostála, který namazal Liborovi Kozákovi?

„Zamýšlíme se, konzultujeme to s trenérem gólmanů. Standa nám chytí tři čtyři gólové šance a potom udělá takovou fatální chybu. To mu kazí celý dojem. Nebo špatně vykopne, přímo na soupeře. Když to skončí v autu, tak skončí. Nita to tam taky dvakrát třikrát pod tlakem kopl. Gólman musí chytit to, co má, něco navíc a ještě pustit špatný gól. Pak je to dobrej brankář.“

Máte aspoň dobrý pocit ze druhého poločasu?

„Chtěli jsme být odvážnější, dát kontaktní gól. Když jsme se k tomu nadechovali, srazila nás třetí branka. Pak už to bylo vyrovnané utkání, měli jsme nějakou šanci. Dokázali jsme Spartu trošku přitisknout. Taky to urážela s nasazením života. Už jsme byli schopní si přihrát, kombinovat, posbírat vypadlé balony. Ale za stavu 3:0 je hrozně těžké dát takovému týmu dva góly, aby znervózněl. Sparta má zkušené hráče, kteří vědí, kdy můžou hrát a kdy balon urazit. Je silná, už má svoji tvář.“

Deptá vás série deseti duelů bez výhry?

„To vůbec není o sérii…Je to o tom, že Sparta měla velice dobrou výstavbu postupného útoku a my jsme na to těžko reagovali. Oni si vás vytáhnou, čtyři pět hráčů, a pak to dají na ty svoje rychlé. My jim nestačíme. Proto tam šel Matejov, který je jedním z našich nejrychlejších hráčů. Jakžtakž to dokázal pokrýt, ale zase udělal penaltu. Je hrozně těžké hrát se soupeřem, který už se zase někam dostává ve svém stylu hry. My samozřejmě chceme bodovat s kýmkoliv. Věřili jsme si. Sparta měla prostředek oslabená o herní hráče, ale o to víc tam měla bojovnější a houževnatější typy. Možná, že právě tohle rozhodlo.“

Zlín - Sparta: Krejčí našel volného Karabce, ten pohotově překonal Dostála, 0:1

