Co ukázala Plzeň: Polibek pro Staňka, gólový Kayamba i tah Beauguelem

Poprvé v roce 2021 dostal v lize šanci od začátku, vyměnil si roli s dosud upřednostňovaným Zdeňkem Ondráškem. A šlo o dobrý tah. Když se Jean-David Beauguel dá zdravotně do pořádku a vyladí formu, má na plzeňskou ofenzivu ohromný vliv. Proti Bohemians udržel spousty míčů, chytře rozehrával a s přehledem proměnil i penaltu, kterou zvyšoval na 3:0. Ukázal, že právě on může být v aktuální pohodě první ofenzivní volbou. „Útočník je od toho, aby dával góly, sebral na sebe pokutový kop a proměnil,“ ocenil Guľa. O místo na hrotu se srdnatě pere též 23letý odchovanec Lukáš Matějka, zbraně jistě nesloží ani dosud nejvíc vytěžovaný Ondrášek. „Kobra je makač, pracant, určitě se o pozici bude bít,“ upozornil plzeňský kouč i na třetího forvarda na soupisce.

Od léta 2019 čekal, než v lize ukončí střelecký půst. Joel Kayamba tentokrát splatil důvěru a ukázal, že Plzni stále má co nabídnout. Nejen pohledné ofenzivní tanečky a povedené akce jeden na jednoho, ale také góly a asistence, které se od krajního ofenzivního hráče vyžadují. „Potřebujeme, aby křídelníci byli i snajpři, aby vytvářeli pozice pro spoluhráče, aby měli finální či předfinální asistence. Je super, že Kaji dal gól, ale snad to neznamená, že má zase na rok a půl vystaráno,“ řekl Guľa.

Zejména v prvním poločase nebyl na plzeňskou hru hezký pohled. Bohemka srdnatě napadala a dostávala Západočechy do úzkých. Ti se až příliš pomalu a kostrbatě dostávali k ofenzivním výpadům. Dlouho šlo pouze o záblesky, nikoliv o nebezpečné akce nebo šance na skórování. Pokud se Viktoria hodlá vyšvihnout zpět do nejvyšších pater ligové tabulky, potřebuje, aby hra vypadala podstatně lépe. „Vždycky chceme vyhrát absolutně dominantním způsobem. Je to naše touha, náš cíl. Když jsme zjednodušili a zrychlili hru, dominovali jsme. Ale jen úsekově,“ uvědomoval si Guľa.

Bohemka šla do rizika

Bohemka vyrukovala na Plzeň sympaticky, vědoma si taktiky, co zafungovala na Spartě (výhra 1:0), sympaticky odehrála i souboj na Slavii (1:2). Hráči v tříobráncovém systému vysoko napadali, nebáli se vysunout hru a jít do risku. Viktoria však i s přispěním individuálních chyb recept na nepříjemné „klokany“ našla. „Naše hra s vysokým napadáním byla na riziko, což si uvědomuju. Nedocházelo k tak dobrému doplnění směrem do obrany, nezachytávali jsme to podle našich představ,“ souhlasil trenér Bohemians Luděk Klusáček.