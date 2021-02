Trpišovský: Na bahně jsme každý den, bere to síly. Lingr byl v bezvědomí

Slavia podruhé na jaře ztratila, remizovala v Teplicích 1:1. Trenér červenobílých Jindřich Trpišovský udělal sedm změn v sestavě oproti čtvrtečnímu zápasu v Evropské lize proti Leicesteru, z výkonu svého mužstva nebyl nadšený. „Bylo to málo na to, abychom zvládli takové venkovní utkání,“ přiznal úspěšný kouč. Vysvětlil, proč šetřil některé hráče, jak se staví k tomu, že Jakub Hromada nezastavil gólový brejk Teplic faulem. Povzdechl si nad tím, na jakých terénech se teď hraje a také trénuje. „Bahno, na kterém jsme každý den, bere hodně sil,“ podotkl.

Jak jste utkání viděl?

„Je to složité a jednoduché zároveň. Na těžkém hřišti a v celkově nehezkém zápase jsme se dostali trochu šťastně do vedení, o které jsme bohužel přišli po zbytečné chybě a jediné střele na bránu ve druhé půli. V prvním poločase jsme podali špatný výkon, ve druhém se zlepšil, ale udělali jsme hloupou chybu, po které jsme inkasovali. Zbytek zápasu není co komentovat, šlo o souboje na obou stranách a pokus dostat míč alespoň částečně pod kontrolou.“

Oproti čtvrtečnímu zápasu s Leicesterem v Evropské lize jste udělal v sestavě sedm změn. Proč jich bylo tolik?

„Vycházeli jsme z aktuálního stavu hráčů, kteří dohráli ve čtvrtek večer. Koneckonců na střídajících hráčích bylo vidět, že jejich pohyb byl složitý. Máme i zdravotní problémy plus jsme o některé hráče nechtěli přijít, protože jsme čekali, že to bude boj. I tak jsme museli dvakrát nuceně střídat, domácí taky. Teplice bránily ve středním bloku, na to potřebujete lepší kombinaci, lepší souhru, což úplně nebylo. My jsme ale ani nehráli ve velkém pohybu, hráli jsme dost pomalu, nebyli jsme moc nebezpeční. Nedokázali jsme doplnit nahoře Ondru Lingra, který odehrál skvělý poločas. Individuální výkony se mi moc nelíbily, je to málo na to, abychom zvládli takové venkovní utkání.“

Ondřej Lingr musel ve druhém poločase po střetu s Ondřejem Mazuchem střídat. Jak to s ním vypadá?

„Dostal ránu do hlavy, byl chvíli v bezvědomí, pak se probral, má bouli na hlavě. Je otřesený, doktoři chtěli, aby střídal. Pojede na vyšetření a uvidíme, jestli je tam nějaké větší poranění.“

Co budete hráčům vyčítat při inkasované brance? Měl Jakub Hromada faulovat Jana Fortelného?

„Situaci jsem zatím viděl jen v reálu, ale byla tam od nás zbytečná ztráta. O půli jsme si říkali, že terén je strašně složitý a že musíme hrát jednodušeji. Přišla zbytečná zpětná přihrávka, ale musím se podívat, jaké jsme měli postavení. Střílející hráč se pak dostal jednoduše do zakončení. A to přerušení? Zákroky zezadu nemám moc rád u soupeře, nebude je chtít po vlastních hráčích. Kuba byl za hráčem, byl by to asi zákrok na červenou. Říkám hráčům, aby v téhle situaci radši nefaulovali.“

Leicester hrál v neděli na Aston Ville, v základní sestavě udělal jen dvě změny. Myslíte, že jste pošetřili na čtvrteční odvetu víc sil?

„Jde o víc věcí. Nechci hodnotit Leicester, bere se v potaz celkově, co mají hráči za sebou. Jde o individuální pocit hráčů. Na střídajících hráčích Kuchtičovi, Nicovi (Stanciovi) a dalších bylo vidět, že jejich pohyb nebyl ideální. Hrajeme na těžkých terénech, hřiště berou strašně sil. Když byly dobré terény, hráče jsme netočili. Ale bahno, na kterém jsme každý den, bere hodně sil. Brali jsme to individuálně hráče po hráči, některým klukům jsme navíc chtěli dát příležitost jako třeba Michalovi Beranovi. Mysleli jsme, že bude na terénu dobře pohyblivý, rozehrát jsme také potřebovali Lukáše Masopusta . Na tréninku vypadají dobře a dostat šanci potřebují. Ondra Kúdela a Honza Bořil hrají skoro vše, roli hraje více faktorů, včetně zranění a takových polozranění. Na podkluzujících terénech trpí hodně třísla, některé změny byly preventivní, třeba za Lukáše Provoda nemáme teď alternativu.“

