Stronati: Takhle za Baník hrát nemůžeme. Jsme pořád na houpačce

Ani trefa, kterou v lize zaznamenal po dlouhých 239 dnech, mu nebyla útěchou. Patrizio Stronati musel ve slunečném sobotním odpoledni spolknout další hořké zklamání, ambiciózní tým utrpěl v osmém letošním zápase šestou ztrátu. „Nevím, co se s námi stalo,“ hlesl smutně.

Vstup do zápasu se vám vůbec nepovedl…

„První poločas byl z naší strany velmi málo, takhle za Baník Ostrava hrát nemůžeme. Pardubice nás předčily v bojovnosti, agresivitě. Byli jsme všude pozdě, neměli jsme druhé balony, prohrávali jsme souboje. To nejde. A ke všemu dostaneme ještě gól po rohu. Velmi špatný. Druhý poločas jsme se trošku zvedli, ale dostali jsme další gól po rohu. Špatná přihrávka se stane, ale základ je přístup k zápasu. A ten jsme neměli.“

SESTŘIH: Pardubice - Baník 3:2. Bitva jako řemen, drama nakonec pro Východočechy

Proč se Baník stále nedaří nastartovat?

„Jsme pořád jak na houpačce. Musíme jít do každého zápasu s poctivým přístupem, bez něj nikdy nemůžeme uspět.“

Podcenili jste nováčka z Pardubic?

„Ne, to ne. Nevím, co se s námi stalo, ale takhle nemůžeme hrát. Když už to nejde fotbalově, musíme to aspoň odbojovat agresivitou. Soupeř nás musí na hřišti cítit, musí cítit naši sílu. Musí to soupeře bolet. A to v zápase s Pardubicemi nebylo.“

Dvakrát jste inkasovali po rohovém kopu. Je to otázka osobní statečnosti?

„Dvakrát se nám tam uvolnili… Je to práce celého týmu, i já jsem třeba mohl být lépe postavený v prostoru. Je třeba do toho dát víc odhodlání, jít do obranné standardky s tím, že z ní gól nedostaneme, že to prostě uhrajeme. Ale to se zase vracíme k přístupu.“

Obě vaše střely na bránu skončily gólem, takže na produktivitu si stěžovat nemůžete. Ale nejsou dvě trefy za celý zápas málo?

„Je to málo, tady nemůžeme mít dvě střely na bránu. To je slabý. Musíme se víc tlačit do zakončení, i když třeba bránu netrefíme. Někdy se to může odrazit, někdo to může tečovat, může z toho být aspoň roh. Pokud chceme dávat góly a vyhrávat, musíme se víc tlačit dopředu.“

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 41. Jeřábek, 74. F. Čihák, 87. Huf Hosté: 75. Tetour, 90+1. Stronati Sestavy Domácí: Boháč – Prosek, F. Čihák (81. Šejvl), Toml, Surzyn – Jeřábek (C) – Cadu (57. Ewerton), Tischler, Hlavatý (81. Solil), D. Kostka – P. Černý (68. Huf). Hosté: Laštůvka (C) – Fillo, J. Pokorný, Stronati, Ndefe – D. Buchta (54. Sor), Mena (46. Zajíc), Kaloč (71. Drozd), Tetour, Holzer (80. Juroška) – O. Šašinka (80. Svozil). Náhradníci Domácí: Letáček, Čelůstka, Sláma, Šejvl, Huf, Solil, Ewerton Hosté: Murin, Sor, Drozd, Sanneh, Zajíc, Svozil, Juroška Karty Domácí: Toml, Ewerton Rozhodčí Franěk – Hrabovský, Hock Stadion Ďolíček, Praha-Vršovice

Pardubice - Baník: Huf proměnil bleskový únik, 3:1

Pardubice - Baník: Nehlídaný Tetour ze středu vápna překonal Boháče, 2:1

Pardubice - Baník: Čihák předskočil Pokorného a hlavou zavěsil na 2:0