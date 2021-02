Kopecký: Vrbova Sparta začíná mít tvář. Čím by omluvil selhání Slavie?

Nečekaná ztráta Slavie v Teplicích, první suverénní výhra Sparty pod trenérem Pavlem Vrbou či skok rozjetého Slovácka na třetí místo. Takové bylo 20. kolo FORTUNA:LIGY. „Bylo se na co dívat, jen škoda mizerných terénů,“ říká ligový expert iSport.cz a deníku Sport Ivan Kopecký, bývalý trenér reprezentační jednadvacítky či mistrovských Vítkovic. V zamčené části rozhovoru mluví o tom, jak moc se zamotala bitva o titul, díky čemu Vrbova Sparta poprvé uhrála čisté konto nebo proč plzeňský útočník Joel Kayamba dává gól jen jednou za rok a půl.

Událostí kola je nepochybně překvapivé zakopnutí Slavie v Teplicích. Naladila se, nebo se rozladila remízou 1:1 před odvetou prvního jarního kola Evropské ligy v Leicesteru?

„Pro slávisty je důležité, že mají Teplice za sebou a teď už se můžou soustředit jen na Anglii. Nemají to vůbec snadné: dva zápasy s Leicesterem, do toho liga v Teplicích a na Slovácku. Slavia by chtěla hrát technický a kombinační fotbal, jenže má smůlu na těžké terény, před dvěma týdny v Příbrami bylo taky oraniště. Pak je tu ještě jeden důležitý detail.“

Který?

„Přepínání mezi českou ligou a poháry plus pochopitelně motivace. Hráči se těžko soustředí na ´obyčejný´ zápas v Teplicích, když mají před sebou bitvu o osmifinále Evropské ligy, které navíc vůbec není daleko. Proto slávisty trochu omlouvám. Na druhou stranu, v Teplicích chtěli vyhrát, byl to zápas na jednu branku.“

Proč tedy nevyhráli?

„Až na výjimky byli nebezpeční jen po vápno. Slavii fatálně chyběla ofenzivní esa Kuchta se Simou. Trenér Trpišovský se přesvědčil, že bez nich tým nemůže hrát. Když Kuchta zkraje druhé půle přišel na plac, těžko se dostával do zápasu.“

Byl od kouče Trpišovského správný tah, že v porovnání s Leicesterem promíchal sestavu na sedmi místech?

„Chápu to, ve čtvrtek čeká Slavii důležitější zápas. Jindra Trpišovský potřeboval, aby si nejlepší hráči odpočinuli, takhle by to udělal asi každý trenér. Slávisté během jedenácti dnů hrají čtyři těžké zápasy, takže museli sestavu protočit. Hráči jsou dobře trénovaní, ale proč zbytečně riskovat?“

Zalíbil se vám někdo z obvyklých náhradníků natolik, že byste byl pro jeho posun do základu?