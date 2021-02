INSIDER: Hromada jako „blbec“? Neměl přemýšlet, ale běžet, říká Jiránek

Když se nehraje v Edenu, to postesknutí se z úst slávistického trenéra Jindřicha Trpišovského ozývá pravidelně: Špatný terén, bahno… Stojí tyhle podmínky tým vyznávající kombinační fotbal body, jako naposledy při remíze 1:1 v Teplicích, protože si s nimi neumí poradit? „Jednoznačně je to pro ni problém. Musela by změnit styl a zjednodušit hru, ale pak by to nebyla Slavia,“ tvrdí bývalý reprezentační obránce Martin Jiránek v novém díle videopořadu LIGOVÝ INSIDER. „Jestli Sparta zvládne derby, bude se rozhodovat o titulu do konce,“ míní.