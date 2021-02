Blatný odmítá Tvrdíkův plán. Slavia chce návrat tří tisíc fanoušků

Slavia usiluje o návrat části fanoušků na stadion. Konkrétně by ráda dostala do hlediště až tři tisíce osob. Jenže opravdu se jí to povede a v Edenu bude zase trochu rachot? Šéf červenobílých Jaroslav Tvrdík na Twitteru avizoval, že klub má podporu od ministerstva zdravotnictví v pokračování projektu Cesta ze tmy. Hlava rezortu Jan Blatný však večer tuto tezi zpochybnil.

V neklidné době, kdy republika stále těžce zápolí s koronavirem, se Slavia snaží, aby se její stadion stal během utkání jedním z nejbezpečnějších míst v Česku. Dostanou se tam totiž jen řádně protestované osoby metodou PCR s negativním výsledkem. Červenobílí mají plán, že na nejbližších třech domácích ligových duelech s Baníkem Ostrava, Opavou a Spartou by mohlo dorazit do Edenu až tři tisíce lidí. Jenže ministr zdravotnictví Jan Blatný se k této myšlence staví odmítavě.

Slavia se opírá o to, že zvládla první krok. Proti Pardubicím a pak s Leicesterem v Evropské lize, kde svou přítomností vzbudil vášně například bývalý ministr zdravotnictví Roman Prymula, pustila na stadion tři sta lidí s negativním výsledkem na COVID-19 po PCR testu. Ráno v den zápasu se návštěvníci podrobili výtěru, za pár se dozvěděli výsledek a utkání pak sledovali přímo na stadionu.

Červenobílí by teď chtěli dostat na tribuny desetkrát víc diváků. „Ministr zdravotnictví podpořil pokračování druhé etapy pilotního projektu Cesta ze tmy. Je naděje, že na příštích zápasech by mohlo být 2000 fanoušků z řad permanentkářů a 1000 hostů bezplatně jako dárek všem z integrovaného záchranného systému,“ napsal Tvrdík na sociální síť Twitter.

„Jsme připraveni garantovat, že všech 3000 osob bude testovaných PCR testem v den zápasu a budou mít cestou klubu pořízený respirátor FFP2. Využití 15 procent kapacity umožní zajistit na tribunách dostatečné rozestupy. Věřím, že dojde ke stoprocentní eliminaci jakékoliv možnosti šíření COVIDu-19,“ doplnil Tvrdík.

Cesta ze tmy je projekt, jehož šéfem je Karel Luxík a stojí za ním mimo jiné biolog Emanuel Žďárský z Přírodovědecké fakulty UK či známí hudebníci Janek Ledecký a Daniel Landa. Tato iniciativa se snaží vrátit diváky na kulturní či sportovní akce tím, že je rychle a levněji otestuje metodou PCR. Místo, kde se bude akce konat, by pak mělo být maximálně bezpečné. Díky levnějšímu testování by mohl být tento projekt teoreticky dostupnější i pro méně movité organizátory či kluby.

Jenže naději, kterou dal v úterý ráno fanouškům Tvrdík, večer zchladil Blatný. „I s ohledem na to, co se stalo minulý týden na fotbalu, bych doporučil, aby to na fotbalovém utkání bylo zatím v tomto případě odloženo. A nespojoval bych fotbal s tímto projektem, protože ten je primárně pro kulturní akce,“ uvedl ministr zdravotnictví pro Českou televizi i s odkazem na návštěvu Prymuly, kancléře prezidenta Vratislava Mynáře či europoslanec Alexandra Vondry na zápase „sešívaných“ s Leicesterem, což vyvolalo veřejné pobouření a Tvrdík se za to omlouval.

Slavia jako jediná návrat fanoušků do hlediště nějakým způsobem testuje. Zbytek fotbalového hnutí spíš vyčkává. „LFA iniciativu Slavie, která se snaží aktivně hledat způsob, jak alespoň částečně vrátit fotbalové fanoušky na stadiony, plně podporuje,“ vyjádřila se v prohlášení Ligová fotbalová asociace. Dodala, že aktivně komunikuje s ministerstvem zdravotnictví a hledá možnosti, jak dostat diváky do ochozů. „A to způsobem, který bude otevřený všem klubům stejně, aby nedošlo k nastavení nerovných a omezujících podmínek.“

Reakce jiných klubů? „Snažíme se zjišťovat a pracovat na tom, jaké všechny možné cesty by mohly vést aspoň k částečnému návratu diváků na stadion. Podnikáme v tomto smyslu určité kroky,“ sdělil ČTK ředitel komunikace Sparty Ondřej Kasík. „Slavii fandíme, věříme, že by její snaha mohla přispět k návratu alespoň části fanoušků na stadion. I my bychom viděli rádi své příznivce v Ďolíčku, ale zatím nám to podmínky neumožňují,“ řekl Sportu ředitel Bohemians Darek Jakubowicz.

