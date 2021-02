Šmicer hájí sebe i Kvitovou za Slavii: S Prymulou nemáme nic společného

Na zápase byl, na fotografii VIP osobností nikoliv. V tu chvíli Vladimír Šmicer zřejmě klábosil s kamarády Davidem Ondříčkem a Kryštofem Muchou v horním patře Edenu. Nicméně už během utkání Slavie s Leicesterem (0:0) tušil, že se něco děje. Na sociálních sítích kolovala fotografie Romana Prymuly, zastánce tvrdého lockdownu a (ex)poradce premiéra Andreje Babiše, spokojeně rozvaleného v prezidentské lóži. Strhla se mela. „Nevěděl jsem o něm. Lidé to spojují s politikou, ale já tam šel za fotbalem. Nemyslím si, že bych se měl za to stydět, nebo omlouvat,“ říká legenda sešívaného klubu.

Na zápas s Leicesterem jste byl pozvaný Slavií?

„Přesně tak. Normálně jsem šel na zápas, chtěl jsem vidět Leicester, klub z Premier League. Ráno jsem šel na testy, abych mohl na zápase být.“

Už během utkání ale po sociálních sítích kolovaly fotografie VIP person v prezidentské lóži. Lidi nejvíc dopálil Roman Prymula, který šel na fotbal krátce poté, co v médiích prosazoval nutnost tvrdého lockdownu. Rozumíte kyselosti národa?

„Nevím, jak Prymula, ale třeba kancléř Mynář chodí na Slavii celkem pravidelně. Na velkých utkáních ho vídám často. Moc nevím, co k tomu víc říct. Já jsem o Prymulovi nevěděl.“

Nepotkali jste se?

„Právě, že ne. Nevšiml jsem si ho. Pak ale začali lidi psát na sociálních sítích, že tam je. To jsem trochu zbystřil. Já totiž v té prezidentské lóži skoro nebyl. Během první půle jsem odešel za kamarády do skyboxu, po pauze jsem byl s Kryštofem Muchou a Davidem Ondříčkem v patře nahoře. Proto na inkriminované fotce nejsem. Lidi si to spojují s politikou, ale já tam šel za fotbalem. Nemyslím si, že bych se měl za to stydět, nebo omlouvat.“

Souhlasíte s tím, že kdyby v pohodlném křesle neseděl zastánce tvrdého lockdownu, nikdo by VIP osobnosti na fotbale neřešil? Takhle jsou lidé naštvaní i na Petru Kvitovou…

„Nechápu to. Míchají se dvě skupiny lidí dohromady. Jedna je ze sportovního prostředí, druhá z politiky, což se musí velmi důsledně odlišovat. Kauza přece vznikla kvůli Prymulovi a řečem o třítýdenní uzávěře republiky. S ním se svezli další lidé, kvůli němu se do celého případu zatáhli. Ale Šmicer, ani Kvitová, nemají s Prymulovými postoji a názory nic společného. My jsme chtěli jít na fotbal, nic jsme neporušili. Že šel i on, je jeho volba. To jsme nemohli ovlivnit.“

Šéf klubu Jaroslav Tvrdík v pátek ráno na Twitter napsal, že pozvání VIP hostů bere jako morální selhání, za což se následně omluvil. Byla nutná taková reakce?

„Celá kauza vyplynula z celospolečenské situace. Lidé jsou podráždění, ve společnosti je obrovská nejistota, nikdo neví, co bude dál. Jakýkoliv zlý krok politiků vrhá špatné světlo i na ostatní segmenty. Teď třeba na sport, konkrétně na Slavii. Všichni jsme si mysleli, že COVID-19 se bude zvládat lépe, že rok poté nebude panovat tak šílená nejistota. Proto by politici měli být hodně obezřetní na to, co dělají a jak se chovají.“

Na nedávný Super Bowl bylo pozváno sedm tisíc zdravotníků jako poděkování jejich neskutečnému nasazení během pandemie. Měla by příště podobné gesto, byť v menším rozsahu, udělat Slavia?

„Má to dvě roviny. Pokud na utkání bude moct přijít více lidí, bylo by to určitě fajn. Ale teď může na zápas šest stovek a mezi nimi je spousta těch, kteří Slavii v této složité době drží nad vodou. Klub má jednu jedinou možnost, jak jim vyjádřit poděkování, a to tím, že je pozve na zápas. Přitom z toho nemají žádný super zážitek, před prázdnými tribunami je to smutné. Ale je to aspoň něco. Myslím, že mluvím za všechny kluby. Pokud budou mít možnost, pozvou v první řadě partnery, kteří jim finančně pomáhají. Až na stadiony bude chodit víc diváků, pak vidím jako žádoucí pozvat na utkání lidi z první linie. Určitě to každý rád a zdarma udělá.“