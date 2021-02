Slovácko šlape dál, sundalo Jablonec. Je to pro nás spíš legrace, říká Petržela

Neprohráli jste už devět zápasů v řadě, osmkrát jste navíc zvítězili. Jak si šňůry vážíte?

„Samozřejmě je to pro nás příjemné. Když jsme do Jablonce jeli, říkali jsme si, že máme šanci, tak proč ji nevyužít. Nebavili jsme se vůbec o tom, že jsme nervózní. Je to pro nás spíš legrace. Jsme rádi, že se štěstíčko drží, musíme mu jít neustále naproti, aby se od nás neodklonilo.“

Souboj o třetí místo jste zvládli jasnou výhrou 3:0. Není pro vás stále trochu překvapující, v jakém laufu teď hrajete?

„Určitě se s tím nepočítalo, pokud se nepletu, takové umístění nebylo na Slovácku ještě nikdy… Je to pro nás sice trochu překvapení, ale zároveň realita. Teď už se o tom můžeme bavit nahlas a držet se toho.“

Máte vůbec vypsané prémie za umístění na pohárových příčkách?

„Prémie se vypisovaly před startem sezony a nebyla tam. Uděláme maximum, abychom se udrželi nahoře a o prémiích se určitě pobavíme.“ (směje se)

Bylo z toho poměrně emotivní utkání s červenou kartou, čím to? Byla na hřišti cítit důležitost utkání?

„Hrál třetí se čtvrtým, každý chtěl vyhrát. Na hřišti to bylo znát, nervozitě nahrával i terén. Stávaly se souboje, které ani hráč udělat nechce. Takže terén tomu pomohl a trenér Petr Rada taky, bylo ho slyšet. Trochu se to nakonec vyhecovalo, řvalo se, křičelo, ale nic zásadního.“

Jablonec - Slovácko: Jovovič prošlápl Klimentovi stehno kolíky napřed, červená po zásahu VAR!

Slovácko neporazilo Jablonec posledních 13 zápasů, minule na Střelnici prohrálo 0:6. Byla bilance téma v kabině?

„Až po zápase, kdy jsme si z toho dělali srandu. Minule jsme měli všichni dostat sto ticíc pokutu, za výkon, který jsme tu předvedli. Tentokrát jsme vyhráli, míč je kulatý… Ale je zvláštní, že jsme tady posledně dostali takovou dardu a teď zvítězili.“

Představoval jste si vůbec, že by se staronové angažmá mohlo stočit až takovým směrem?

„Když jsem se do klubu vracel, přicházel jsem s tím, že chci být hlavně zdravý. Nebudu kecat, tohle jsem si vůbec nepředstavoval. Je to vážně dobré. Máme dost zkušených hráčů, to k tomu patří. Sedli jsme si lidsky i fotbalově, s realizákem a vedením máme taky dobré vztahy, což pomáhá.“

Kdy jste si začal poprvé uvědomovat, že byste mohli zamířit tak vysoko?

„Asi ve chvíli, kdy se nám podařilo vozit body také z venku. Byli jsme už předtím silní doma, každému se u nás hrálo špatně. Byli jsme nechutní, lítali jsme všude a pak se nám podařilo šňůru natáhnout i na venkovní zápasy, právě ty posunují v tabulce nahoru. Jsem strašně rád, že nejedeme ven jen pro remízu. Podíváme se sami sobě do očí a jsme si schopni říct, že jedeme vyhrát.“

Trenér Martin Svědík sám o sobě říká, že je trochu pověrčivý. Všímáte si toho?

„Vím, že to tak má, ale s klukama se o tom v kabině nijak nebavíme. Každý si dělá to své, má vlastní rituály a teď, když se daří, se jich budeme chtít držet. Trenér mi před zápasem říkal, že chce nechat Michala Kadlece kapitánem, i když se vrací původní kapitán Vlastimil Daníček. Má své věci, drží se jich a nám to zatím pomáhá.“

A co vy?

„Já úplně pověrčivý nejsem, ale nějaké věcičky si dělám celou kariéru. I když se nevyhraje, držím se jich.“

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: Hosté: 45+1. M. Petržela, 68. Kliment, 79. Cicilia Sestavy Domácí: Hanuš – Libor Holík, Martinec, Zelený, Krob – Považanec – Schranz (80. Podaný), V. Kubista (46. R. Hrubý), Kratochvíl (46. Pleštil), Jovović – Doležal (C). Hosté: Nemrava – Šimko, S. Hofmann, Mich. Kadlec (C), Kalabiška – V. Daníček, Havlík (89. Kubala) – M. Petržela (81. Jakub Rezek), L. Sadílek (70. Kohút), Jurečka (81. Reinberk) – Kliment (70. Cicilia). Náhradníci Domácí: Hrubý, Hrubý, Hübschman, Chramosta, Pleštil, Haitl, Podaný Hosté: Kohút, Divíšek, Cicilia, Reinberk, Rezek, Kubala, Bajza Karty Domácí: Jovović (č) Hosté: S. Hofmann, Mich. Kadlec, Jurečka Rozhodčí Hocek – Dobrovolný, Hock Stadion Stadion Střelnice, Jablonec nad Nisou

Jablonec - Slovácko: Úplně volný Kliment bodlem zvyšuje na 2:0!

Jablonec - Slovácko: Protiakci završil Cicilia nechytatelnou bombou, 3:0 pro hosty!