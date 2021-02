Neuvěřitelný. Asi se srazila Venuše s Marsem, žasl dvougólový Karafiát

Přesun z obrany do zálohy mu jde zatím k duhu. Liberecký univerzál Ondřej Karafiát to naplno potvrdil proti Pardubicím (4:1), kterým vstřelil dva góly. „Asi životní zápas,“ přiznal šestadvacetiletý fotbalista. V nejvyšší soutěži se trefil poprvé od 5. srpna 2017.

Jak zápas hodnotíte?

„Hodnocení bych asi rozdělil na dva poločasy. První byl z naší strany až neuvěřitelný, na Pardubice jsme vlétli a dali jsme tři rychlé branky. To určilo ráz celého utkání. Sednul nám celkově.“

Zažil jste někdy tak dobrý vstup do zápasu?

„Tak dobrý asi ne. Herně se nám to povedlo v Ostravě, ale nevyšlo nám to výsledkově. Tentokrát už vše klaplo. Na Pardubice jsme vlétli od začátku.“

Vstřelil jste dva góly. Šlo z tohoto pohledu o váš životní zápas?

„Nechápu, nedokážu si to vysvětlit. Asi se střetla Venuše s Marsem. (směje se) Do čeho jsem kopl, to mi tam spadlo. Asi to byl životní zápas, hrálo se mi dobře. Trenéři nás na Pardubice kvalitně připravili, věděli jsme, že hrajou vysoko, takže jsme to jen sypali za ně. Myslím si, že hrát proti našim krajním hráčům takhle vysoko a na takové riziko je zabijárna.“

Na ligový gól jste čekal skoro čtyři roky. Bylo to dlouhé?

„Bylo to hodně dlouhé. (směje se) Jsem rád, že jsem to prolomil a dokonce dvakrát. A doufám, že na další gól nebudu čekat další čtyři roky, to už bych možná mohl mít taky po kariéře. Snad jsem spíš něco otevřel a teď to tam začne padat.“

Tušil jste to už před zápasem?

„Cítil jsem se dobře. Minulé utkání v Karviné jsem odpočíval, měl jsem toho po Zlínu už hodně. Udělali jsme pro výhru maximum, měli jsme soustředění na hotelu a jsem rád, že to tak vyšlo. Pro mě bylo lepší, že sprchlo, míč se pod nohou nezasekával. Trávník byl v dobré kondici, hra měla spád.“

Vyhovuje vám současná pozice ve středu pole, díky které se dostáváte víc do zakončení?

„Asi se tam momentálně cítím líp. Ale je mi jedno, na které pozici nastupuju, pro mě je důležité, abych hrál.“

Jak byla tahle výhra důležitá v boji o poháry?

„Určitě byla důležitá, ale o cílech zatím nemluvíme. Kdyby se podařily poháry, bylo by to neuvěřitelné, ale nedáváme si je do hlavy, snažíme se jít od zápasu k zápasu. Makáme celý týden, abychom předvedli dobrý výkon. Pokud takhle budeme dál pokračovat, odměna přijde.“