Horejš vymyslel na „klokany“ dva plány: Vyšlo to, Opava je zapomenutá

David Bartek se raduje z gólu do sítě Českých Budějovic • Pavel Mazáč (Sport)

David Bartek z voleje propálil vše, co mu stálo v cestě • Pavel Mazáč (Sport)

První jarní porážka je zapomenutá, České Budějovice týden po nečekané facce od poslední Opavy remizovali 1:1 v aréně Bohemians. „Jsem rád, že se nám povedlo Opavu odčinit,“ říkal spokojený budějovický trenér David Horejš, jenž překvapil novým rozestavením a využitím tří stoperů. „Je to zasloužený výsledek, byl to remízový zápas.“

Remízový zápas s dvěma odlišnými poločasy? V prvním jste měli blízko ke gólu, zato Bohemians po pauze přidali.

„Je to tak, hrály se dva rozdílné poločasy. V první půli jsme byli nebezpečnější než Bohemka, bohužel jsme ale žádnou situaci nedotáhli ke gólu. Vyjeli jsme s plánem B a hráli s jiným rozestavením než obvykle, chtěli jsme tím reagovat na těžký terén a styl soupeře. Fungovalo to velice dobře.“

A druhá půle?

„Bohemka do ní vstoupila aktivněji a špatně jsme reagovali na její nové rozestavení. Když se hra trochu vyrovnala, dostali jsme gól, ale jsem rád, že jsme to dokázali zvrátit a odvážíme si bod. Bohemians jsou doma silný a nepříjemný soupeř.“

SESTŘIH: Bohemians - České Budějovice 1:1. Oba týmy nevyhrály v lize potřetí za sebou

Takže tenhle bod pro vás není ztráta?

„Není, je to bod z venku. Bereme to s pokorou: minule jsme doma ztratili všechny body s Opavou, zato teď jsme uhráli remízu. Abychom mohli pomýšlet na tři body, museli bychom vstřelit další gól, třeba už v první půli. Nicméně s bodem jsem spokojený.“

Zmínil jste nové rozestavení, hráli jste s třemi stopery. Proč jste po letech opustil zažitý styl 4–2–3–1?

„S kolegy jsme o tom dlouho přemýšleli. Věděli jsme, že Bohemka někdy hraje 3–5–2 a někdy 4–4–2. Připravovali jsme se na to a současně jsme věděli, že máme tři kvalitní stopery, které jsme chtěli využít. V týdnu jsme dělali nácvik, abychom dokázali být variabilní. Asi jsme tím domácí trochu zaskočili. Ve druhé půli jsme na jejich nové rozestavení špatně reagovali, pak jsme to zase změnili a byl z toho vyrovnávací gól. Kluci to skvěle odpracovali.“

Jaké jste jim dal pokyny po vedoucím gólu Bohemians? Přišel dvacet minut před koncem...

„Přešli jsme na čtyři obránce a tři útočníky. Vsadili jsme na to, že se budeme chtít prosadit přes křídla. Vytvořili jsme si tlak, z toho pramenil závar v šestnáctce a penalta. Jsem rád, že vyšlo to, na čem jsme celý týden pracovali, makali jsme na tom všichni včetně realizáku. Je fajn, že jsme dostali odměnu aspoň v podobě bodu.“

Bohemians - České Budějovice: Čolič proměnil penaltu! Le Giang sice správně odhadl směr, na míč ale nedosáhl, 1:1

Bohemians - České Budějovice: Penalta! Krch ukopl míč Valentovi a trefil i nohu protihráče