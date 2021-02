Jubilant Limberský se smál: Budu vypadat jako blbec! Polil ho Beauguel

Během natáčení rozhovoru pro O2 TV přiběhl Jean-David Beauguel a oslavence polil studenou vodou. „Je to hovado, vůbec nevím, co si to dovoluje. Mám řídké vlasy, budu vypadat jako blbec,“ smál se David Limberský. V Brně právě odehrál - a vítězně - ligové utkání číslo 400!

Jak vám to zní?

„Asi bych nikdy neřekl, že se k takovému číslu dostanu. Vážím si toho, protože odehrát tolik zápasů není samozřejmost. Beru to jako poctu. Zdraví se mně drželo, stejně tak výkonnost.“

S Plzní jste vyhráli 1:0 v Brně, vaše manželka navíc v sobotu slavila narozeniny. Vypadá nějak takhle bezchybný den?

„Ano, je to krásný den. Výhra, manželka má sedmadvacet (smích) a já nastoupil ve čtyřstém ligovém zápase. Co víc si přát.“

Myslel jste na jubileum před utkáním?

„Snažil jsem se na to nemyslet, i když mi to hrozně lidí předhazovalo a koneckonců i rodina. Vyhnout se tomu nešlo. Přesto jsem se snažil podat co nejlepší výkon, soustředit se, abych pomohl mužstvu. To se snad povedlo. Jsem rád, že mi jubileum nezhořklo.“

Jediným aktivním hráčem, který má odehráno ještě víc utkání, je Milan Petržela.

„Připomínal mi, že čtyřsté utkání odehrál také v Brně, ale se Slováckem prohráli. Tak mi přál, ať to s Plzní nezopakujeme a vyhrajeme.“

Je vám osmatřicet, vypadá to, že se stále cítíte velmi dobře. Sedí to?

„Jo, připadám si mladší. Je to i zásluha trenérského štábu, který mně v tréninku dává hodně pokouřit. Ale já to potřebuju, tímto jim děkuju za prodloužení kariéry.“

V Brně jste vyhráli 1:0. Bylo to ubojované vítězství?

„Oba týmy potřebovaly body. Když neberu Plzeň, tak fandím Brnu. My jsme ale dnes museli vyhrát a dotáhnout se k pohárovým příčkám, i když nám tam ještě nějaké body chybí. Potřebujeme rozjet sérii, zvítězit pětkrát, šestkrát v řadě. Teď máme dvě výhry, tak věřím, že jsme nastartovali šňůru.“

Střelec vítězné branky Jean-David Beauguel vás během televizního rozhovoru polil studenou vodou. Šlo o nějakou odplatu?

„Je to hovado, vůbec nevím, co si to dovoluje. (směje se) Ale ne, Bogymu jsem v kabině děkoval, že dal gól a že mi zpříjemnil jubileum. Navíc on hrál stopadesátý zápas. Všechno to vyšlo.“

