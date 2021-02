Zmrhal po první trefě za Boleslav: Výhra je úleva. Fyzicky se cítí lépe

Nezakrýval úlevu. Vždyť po příchodu do Mladé Boleslavi znal jen remízy a porážky. „Všichni to tu potřebovali,“ vydechl Jaromír Zmrhal poté, co Středočeši proti Karviné po sérii dvanácti zápasů bez výhry bodově naplno zabrali. Podle toho vypadal i pokřik v kabině. „Trošičku nám trvalo, než jsme to dali dohromady,“ usmál se.

Konečně výhra, že?

„Myslím, že nám to pomůže. Je to velká úleva. Všichni to tu potřebovali. Snazší to ale teď nebude, každý zápas musíme odmakat naplno. Určitě je to však lepší, než kdybychom zase remizovali nebo prohráli.“

Netápali jste trochu při vítězném pokřiku v kabině?

„Trochu to takové bylo. Ti, co ho zpívali předtím, už tu nejsou, teď jsme hledali někoho nového. Trošičku nám trvalo, než jsme to dali dohromady. Ale zařvali jsme si. Příště to bude lepší.“

Musel jste hodně křičet na Michala Škodu, aby vám balon před gólem pustil?

„Řval jsem si. Nevím, jestli mě slyšel, ale kdyby ne, myslím, že by si sám zkoušel přebrat míč.“

Pozorujete na sobě, že se dostáváte do formy?

„Cítím se hlavně líp fyzicky. V Itálii jsem pár měsíců nehrál, neměl jsem zápasovou vytíženost. Už vydržím celé utkání, i když ke konci jsem trochu tahal nohy. Určitě to ale jde nahoru, začínám si víc věřit. Chtěl bych se ještě zlepšovat, abych byl ve formě jako dřív.“

První poločas byl z boleslavské strany velmi dobrý, druhý horší. Proč?

„Byly to dva rozdílné poločasy. Možná jsme se ve druhé půli trochu báli o výsledek. Přeci jen se tu dlouho nevyhrálo, každý to měl asi trošičku v hlavě. Karviná vystřídala o poločase tři hráče, my jsme jim dali víc prostoru, trochu jsme se zatáhli a asi se báli, že můžeme dostat gól. Ale získali jsme tři body, to je nejdůležitější. Myslím, že první půli jsme odehráli velmi dobře, měli jsme hodně šancí, škoda že jsme vedli jen 2:0, protože už tehdy jsme mohli zápas rozhodnout.“