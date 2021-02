Zklamaný Látal po prohře: Velká rána. Nechtělo se nám do soubojů

Hodnocení asi nebude příjemné...

„Převládá velké zklamání, nezvládli jsme to. Trošku jsme promíchali sestavu, vsadili jsme na zkušenost, protože Zlín má propracovanou obrannou fázi. Ale těžko jsme se tam dostávali. Bylo to o první chybě, kterou jsme bohužel udělali my. Ve druhém poločase jsme se to snažili oživit, přešli jsme na tři obránce a dva útočníky, ale těžko jsme si vytvářeli šance. Jen Roman Hubník trefil tyčku, ale hra byla kostrbatá. Střed hřiště jsme neměli pod kontrolou, tam byly velké problémy.“

Hlavně v prvním poločase, že?

„Souhlasím. Jako by se nám nechtělo vyhrát, protože máme 30 bodů a jsme v pohodě. Vázla kombinace, nechtělo se nám do soubojů, které jsme navíc prohrávali. Ty na těžkých plochách musíte mít, jinak nebudete úspěšní. Prohra je velká rána.“

Co říkáte na další zbytečnou penaltu? Již devátou.

„U nás už je to tradice... Pokaždé uděláme věc, která nás stojí body. Úplně zbytečný souboj, Víťa Beneš nemusel vůbec faulovat.“

Do šancí jste se dostali jen po standardkách, kde byla chyba?

„Nebyli jsme schopni se prosadit. Zlín se dobře zatáhl a dobře v bloku pracoval. Nám se nedařilo chodit přes kraje. Ani Mihalík, ani Zahradníček. Chyběla odvaha.“

Proč jste do sestavy po minulé výhře tak razantně sáhnul?

„Jak jsem říkal, chtěli jsme vsadit na zkušenost. Vrátil se Houska, Vepřek. S Brnem jsme sice vyhráli a udrželi nulu, ale nehráli jsme moc dobře. Je ale třeba přiznat, že se nám to asi moc nepovedlo.“

Nebyl problém, že na lavičce nebyl žádný útočník na dostřídání? Yunis, Zifčák ani Radič.

„Nebyl to problém, protože tam byl Daněk a Hála hraje taky dopředu. Problém byl, že se Chytil s Nešporem nedokázali prosadit. Nedívejme se na to, proč jsme na lavičce neměli útočníka.“

Zmrzlý hrál minule dobře, ale nebyl ani v nominaci. Ani Daněk nenastoupil od začátku. Proč?

„Nominaci jsme udělali tak, jak jsme se rozhodli. Máme 23 hráčů, teď budou zase jiné změny. Každý si o místo říká svým výkonem.“

Olomouc - Zlín: Potočný zkušeně proměnil penaltu a připsal si první gól, 0:1