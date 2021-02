Zklamaný Sadílek: Teď se ukáže, jaký jsme tým. Góly ze standardek mrzí

Jste hodně zklamaní?

„Je to těžké…Jdeme do druhého poločasu za stavu 2:1 a posledních dvacet minut nezvládneme. Na Slavii jsme dostali tři góly ze standardek, teď dva. Prakticky z ničeho. Nejsou to žádné vypracované akce. Tohle nás mrzí. Do tolika šancí jsme je nepustili. Minimálně bod jsme si zasloužili.“

Takže vás neuspokojuje ani to, že jste byli suverénovi soutěže vyrovnaným soupeřem?

„Toho si asi ceníme. Slavia má sílu, ukázala to s Leicesterem. Je to tým evropského formátu. Vážíme si toho, že jsme ji dokázali v určitých pasážích tlačit a mít šance. Věděli jsme, že může mít soupeř po Evropské lize těžší nohy. Chtěli jsme toho využít a uspět. V prvním poločase se to částečně podařilo. Je škoda, že to nakonec nezvládneme. Musíme si z toho vzít to dobré.“

Ten váš gól, to byl centr, že?

„Ano. Hrál jsem tentokrát nalevo. Takže bylo jasné, že si to budu spíš sekat na pravou nohu a točit centry spíš do brány. Občas to tak dopadá. Brankář neví, jak reagovat, jestli mu tam někdo nevběhne. Byla to náhoda.“

Zase góly ze standardek, litoval Sadílek. Jsme zklamaní, dřeli jsme

Jak se vám hrálo na levé straně?

„Je mi jedno, kde hraju. Jsem rád, když jsem v sestavě. Kam mi řekne trenér, tam nastoupím. Měl jsem určité úkoly. Nebral jsem to tak, že je moje pozice ve středu a mělo by to pro mě být na kraji něco jiného. Snažil jsem se udělat maximum.“

Podle trenéra Martina Svědíka měl být na vás před gólem na 2:2 odpískán faul. Jak jste to viděl vy?

„Myslím, že to faul byl. Ptal jsem se rozhodčího. Říkal, ať za ním nechodím. Asi to viděl trošku jinak. Za mě to byl jednoznačně nedovolený zákrok. Šel jsem do balonu, hráč do mě drbnul a převrátil mě.“

Otřepete se z porážky, která přišla po dlouhé době?

„Tohle je ta zkouška našeho charakteru. Máme v týmu hodně zkušených kluků. Můžeme to vzít jenom pozitivně. Je na nás, abychom se z toho oklepali a zase najeli na vítěznou vlnu. Musíme potvrdit, že na té pozici nejsme náhodou. Prohráli jsme, to se ve fotbale stává. Je to pro nás obrovské zklamání, ale teď je to na nás. Ukáže se, jaký jsme tým. Čekají nás venku Pardubice. Když u nás na podzim vyhrály, měly jednu střelu na branku v 90. minutě a byl z toho gól. Byl to jeden ze zápasů, který jsme si vyčítali. Určitě jim to budeme chtít vrátit, porazit je a ukázat, že jsme lepší.“

SESTŘIH: Slovácko - Slavia 2:3. Obrat lídra dokonal Lingr, zářil Stanciu Premium Video patří k placenému obsahu iSportu Již mám předplatné - přihlásit se Vybrat předplatné Neplatícím uživatelům se videa zpřístupní následující den.

Slovácko - Slavia: Lingr hlavičkou po Bořilově centru otáčí skóre, 2:3