Konec nekonečného procesu? Jarolím přestal divoce rotovat hráče

Konec pokusů, omylů, divoké rotace a hojných změn v sestavě? Trenér Mladé Boleslavi Karel Jarolím věří, že našel borce, o které se může opřít. Ačkoliv od nástupu do klubu z města automobilů v první polovině prosince vyzkoušel tolik hráčů, že by z nich poskládal tři jedenáctky a ještě by mu pár náhradníků zbylo, nyní se mu optimální sestava rýsuje.

Bývalého reprezentačního kouče v téhle představě utvrzuje progres týmu, který v neděli povalil Karvinou 2:0. Středočeši ukončili půst dvanácti utkání bez výhry, Jarolím se na jedenáctý pokus dočkal vůbec prvního plnotučného bodového zisku po návratu do klubu. Čisté konto udržela Boleslav poprvé od 26. září, kdy plichtila bez branek v Karviné.

Jarolím sestavu cizeluje, v posledních zápasech se už nepouští do překotných rošád. Po zimním tajfunu v kabině zapracovává zajímavé akvizice, ty teď tvoří většinu základní jedenáctky. Čtyřiašedesátiletý stratég udělal s Karvinou dvě změny oproti předešlému zápasu ve Zlíně, předtím dvakrát mezi duely vyměnil jen jednoho hráče.

Je to velký rozdíl oproti prosincovému začátku a také startu jarní části. Tehdy Jarolím pravidelně dělal čtyři změny v sestavě, jednou i šest. Po domácím utkání s Olomoucí a následné dvanáctidenní pauze rozsáhlá rotace ustala, i když Středočeši dál čekali na vítězství.

„Myslím, že herní projev nebyl špatný. Když se sestavou začnete točit, přijde někdo jiný, taky udělá chybu… To by mohl být nekonečný proces. Horší by bylo, kdyby projev nebyl dobrý, a jen jsme prohrávali. To by člověk přemýšlel jinak. Takhle jsem pořád věřil tomu, že si šance umíme vytvořit, byť se občas objevila chybička, kterou soupeř ztrestal. Ale myslím, že hráči podávali takové výkony, že si další šanci zasloužili dostat. Vždy to bylo odpracované,“ nastínil Jarolím.

V bráně se chytil Jakub Diviš, z čtyřčlenné obranné linie teď kouč vyndal Antonína Křapku a stáhl na stopera Ladislava Takácse. Ještě čeká na úplné uzdravení krajního obránce Radima Řezníka, který zatím hrál jen na Spartě. „Je v tréninku, zatím bez balonu, potřebuje do sebe stejně jako útočník Jirka Klíma dostat ještě nějaký tréninkový objem,“ informoval Jarolím.

Střed zálohy drží Samuel Dancák, vedle něj se vrátil po disciplinárním trestu kapitán Marek Matějovský. Ofenzivní letka je až na útočníka Michala Škodu nová, nejčastěji ji tvoří Tomáš Malínský, Tomáš Ladra a Jaromír Zmrhal. Ladra je tahoun, oba křídelníci, za nimiž se pomalu rozehrává ještě Jiří Skalák, se lepší. „Cítím se hlavně líp fyzicky. Určitě to ale jde nahoru, začínám si víc věřit,“ dosvědčil Zmrhal, který se v neděli po návratu do Česka poprvé trefil.

