Kdo je kouč Baníku Smetana: vytáhlý útočník teď chytá moderní trendy

V osmatřiceti letech spadla Ondřeji Smetanovi do klína prestižní funkce hlavního kouče Baníku. A byť jde v případě stále ještě trenérského začátečníka pravděpodobně jen o dočasný záskok, stojí za to si novou tvář v lize představit. Co kdyby se z něj vyklubal ostravský Julian Nagelsmann... Lidé, kteří Smetanu znají, se shodují: nezkušenost a chybějící licenci vyváží chutí zachytávat moderní trendy, snahou o kombinační fotbal, pohodovým charakterem a znalostí prostředí. Uspěje? Přečtěte si, jak na Smetanu vzpomíná bývalý parťák či svěřenec, i čtyři body, proč Baník nebyl úspěšný pod Lubošem Kozlem.

Šestého ledna 2020 na své první tiskové konferenci v Ostravě kouč Luboš Kozel prohlásil: „Když mě Baník oslovil, hned mi to znělo zajímavě. Věděl jsem, že když to nevezmu, klub vezme jiného trenéra a bude tady zase dlouho. Nechtěl jsem o to přijít.“

Není se tedy čemu divit, že Ondřej Smetana, od soboty Kozlův nástupce, rychlý přesun od béčka k elitnímu výběru navzdory krátké trenérské kariéře neodmítl. Otevírají se mu dveře do „velkého“ fotbalu mezi hrstku vyvolených. Přestože jde zatím o dočasnou variantu, pokud by udělal na klubové vedení i hráče výborný dojem a rozjel štaci úspěšně, nebyl by důvod ho z funkce sesazovat.

Ondřej Smetana Narozen:

4. září 1982 (38 let) Pozice:

dočasný kouč Baníku Ostrava Hráčská kariéra:

jako útočník Vítkovice, Ratíškovice, Fulnek, Liberec, Slovácko, Senica, St. Truiden (Belgie), Slovan Bratislava, Hansa Rostock, Paralimni (Kypr), Elversberg (Německo), Třinec Bilance v české lize:

52 zápasů/7 branek Trenérská kariéra: Petřkovice, Vítkovice, Baník B

Během života profesionálního fotbalisty přitom nic moc nenasvědčovalo tomu, že z téměř dvoumetrového útočníka bude někdy stratég na lavičce. Tím se stal v pětatřiceti letech v Petřkovicích, když ukončil hráčskou kariéru.

„Neřekl bych, že se stane trenérem. Podle mě to ani on dřív netušil. A vidíte, jak se to sešlo,“ usmívá se Michal Kovář, bývalý obránce Sigmy Olomouc, jenž se Smetanou nastupoval před čtrnácti lety v druholigovém Fulneku.

Šlo o klíčové angažmá, právě odtamtud se totiž forvard připomínající Vratislava Lokvence odrazil do Liberce, Slovácka, belgického Sint-Truidense, Slovanu Bratislava, německé Hansy Rostock, kyperského Paralimni...

„Nebyl to žádný flink, ale ani extra profesionál, co by něco hrotil. Prostě pohodový kluk, který nezkazil partu. Plná kabina ho nebyla, ale občas se snažil dělat různé srandičky a fórky,“ vzpomíná Kovář. „Vedl nás Venca Daněk. Teď je vtipné, že si oba role prohodí a Ondrovi bude dělat asistenta. A byl tam i Radek Slončík, takže další známá tvář, která mu na startu může pomoct.“

Věk nehraje roli, znalost je výhodou

Další plus? Znalost specifického prostředí. Smetana je ostravským rodákem. Sice nastupoval za sousední Vítkovice, ale Baník samozřejmě sledoval.