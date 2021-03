LIGA NARUBY: Sima kazisvět, Limberského sprchovat francovkou!

Největší pozornost ze všech trenérů ve 21. kole FORTUNA:LIGY nevzbudil ani tak vyhozený Luboš Kozel, jako pardubický kouč Jiří Krejčí, který si si během nepovedeného zápasu proti Liberci musel loknout francovky, prý aby to rozdýchal. „Pro mě to byl nejhorší poločas za celou dobu, co v Pardubicích jsem,“ přiznal trenér, který v klubu působí od roku 2013. Kdo ví, třeba se francovka v lize usadí stejně jako v kultovním muzikálu „Ať žijí duchové!“ David Limberský vítězstvím v Brně oslavil 400. ligový start, přestože se mu to spoluhráč Brabec snažil ze všech sil překazit. V Ďolíčku bylo bez štaflí mrtvo, na Slovácku Slavia vyhrála navzdory Simovi. Podívejte se na fotbal z nadhledu, je tu nová Liga naruby!