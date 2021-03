Prokletá Slavia! Heidenreich musel na operaci, přijde o EURO do 21 let

Oscar Dorley poslal slavii do vedení • Pavel Mazáč (Sport)

Na podzim proti ní vyfasoval nesmyslnou červenou kartu, která mu byla zpětně zrušena. Na jaře však David Heidenreich vyšel ze vzájemného utkání se Slavií daleko hůř. Obnovil si zranění kolene, musel na operaci a jarní fáze FORTUNA:LIGY se ho už zřejmě týkat nebude. Včetně EURO do 21 let.

Na podzim vynechal kvůli potížím s kolenem deset zápasů. Sotva se přes zimní pauzu dal do kupy, problémy jsou zpět. V utkání 20. kola FORTUNA:LIGY odstoupil po necelé hodině ze hry. Následně chyběl i proti Baníku a v minulých dnech se celá situace rozsekla - koleno nedrží a spravit ho musel operativní zákrok postranního vazu.

Nadějný obránce, jenž jedním okem pošilhával po možné nominaci na EURO do 21 let, bude jednu z událostí jara sledovat pouze jako divák. „David se bohužel v minulém týdnu zranil a bude nám tak v dalším ligovém programu chybět," konstatoval sportovní ředitel „sklářů“ Štěpán Vachoušek pro klubový web.

Oficiálně zní doba absence šest týdnů, podle všeho ale bude delší. A to i vzhledem k tomu, že se jedná o opakovaný problém a Heidenreich nehodlá nic uspěchat. „David musí dát kolenu čas, problémy se mu kumulují a nebylo by příjemné, aby ho to nějak poznamenalo,“ uvedl Vachoušek.

„Celou záležitost jsme řešili přímo s Atalantou, které na Davidově vývoji velmi záleží a podrobně sleduje jeho fotbalový vývoj v Teplicích. Hráči se dostane nejlepší lékařské péče a jak znám Davida, vrátí se na hřiště co nejdříve a stoprocentně připraven," citovali Severočeši Heidenreichova manažera Viktora Koláře z agentury Sport Invest.

Dotaz iSport.cz zda je téma předčasné ukončení hostování z Atalanty Bergamo, Vachoušek rázně odmítl. „Ne, to vůbec nebylo předmětem diskuze.“

Dvacetiletý stoper přišel na Stínadla na roční hostování a brzy se probojoval do základní sestavy, byl oporou. Po prvotních problémech s kolenem z ní však záhy vypadl a stihl naskočit pouze do devíti zápasů, ve kterých si připsal gól a asistenci.