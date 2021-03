Višinský vyšíval! Byl u sedmi gólů, Sima gratuloval: Poslouchal jsi rady!

Tryskaly z něj chuť a energie. Chtěl se předvést. Aby ne, když poslední soutěžní zápas hrál talentovaný křídelník Denis Višinský za dorost na začátku října. Za áčko Slavie seděl na lavičce ve velkých bitvách v Evropské lize proti Nice a v Leicesteru, poprvé na hřiště ho trenér Jindřich Trpišovský vyslal v domácím poháru proti Karlovým Varům (10:3). Teenager, kterému bude za necelé tři týdny osmnáct, předvedl, že má rychlé nohy, dobrý pohyb, šikovnost a potenciál.

„Je to zážitek. Byl jsem rád, že jsem mohl poprvé nastoupit. Spadlo mi tam skoro všechno,“ líčil Višinský nesměle dojmy ze své premiéry. Povedla se mu náramně, při demolici soka ze západu Čech se nachomýtl k sedmi gólům. „Gratulace, brácho. V Leicesteru jsi poslouchal rady,“ napsal i se smajlíkem na Instagram ke společné fotce ze stadionu anglického týmu slávistický kanonýr Abdallah Sima, který odpočíval.

Višinský už ve 3. minutě vybojoval penaltu, kterou proměnil Ibrahim Traoré. Ve 24. minutě se po narážečce pěkně uvolnil mezi karlovarskými obránci a suverénně poslal míč do sítě. Vzápětí po jeho přihrávce vznikl ve vápně hostí takový zmatek, až skóroval Ondřej Lingr, do poločasu ještě asistoval u dvou gólů Stanislava Tecla. V 58. minutě po pobídce Oscara přidal pohotovou střelou další branku. Čistého vlastence si pak dal po další Višinského přihrávce Matěj Brabec.

Sedmnáctiletý talent vyslal i další střely, na začátku druhé půle nedotáhl do gólu samostatný nájezd. Všimnout si ho musel každý, zaujal, nadšení z něj sálalo. Kdyby se známkovalo, dostal by od Sportu jasnou desítku. „V zápase to vyšíval. Myslím, že se maličko zapekl v prvních pěti minutách, dlouho nehrál soutěžní zápas, trochu tahal nohy. Pak se ale rozkmital, předvedl vynikající výkon,“ viděl asistent slávistického trenéra Jaroslav Köstl.

Obdivovatel Kevina de Bruyneho je ve Slavii od šesti let, profesionální smlouvu tu podepsal loni v únoru. „Trochu mi připomíná Barnese z Leicesteru, je to podobný typ. Uvidíme, kde bude jeho budoucnost, jestli na křídle, nebo na desítce, protože má neskutečné fotbalové myšlení. Všichni jsme z něj unešení, je s námi delší dobu, vidíme, co v něm je. Fandíme mu. Doufáme, že jeho kariéra poroste raketově třeba jako u Simy. Ale není to jen o něm. Musím pochválit naší akademii, hráči, které si vytahujeme do áčka, jsou na úplně jiné úrovni než dřív,“ dodal Köstl.