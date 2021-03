Trpišovského prokopnutí dveří řeší disciplinárka. Řízení i s Medynským

„Nikdo nejsme svatý a svým způsobem jsem rád, že se trenér představil taky jako člověk a ne jenom stroj na výrobu zisku a výher,“ pravil s odstupem času šéf Slavie Jaroslav Tvrdík k incidentu, který se odehrál během poločasové přestávky duelu, ve kterém červenobílí hráli na Slovácku. Hlavním aktérem byl trenér Jindřich Trpišovský, který v emocích prokopl dveře.

Slavia se za to domácímu celku omluvila a nabídla také uhrazení škody. „Správné je, že nám to bylo hned líto,“ konstatoval Tvrdík. Nicméně pokáním se a uznáním chyby to neskončilo. S koučem Trpišovským zahájila řízení disciplinární komise. A to za nesportovní chování, konkrétně poškození zařízení stadionu.

Disciplinární řízení bylo zahájeno i s libereckým klubem a jeho asistentem trenéra Pavlem Medynským kvůli porušení protokolu proti šíření koronaviru při zápase stejného dějství s Pardubicemi. Několik pořadatelů se spolu s Medynským provinili tím, že nenosili roušku.

Komise také zahájila řízení s brněnským obráncem Pavlem Dreksou za nesportovní chování vůči rozhodčím při bezbrankovém utkání 19. kola se Zlínem. Domácí Zbrojovka v závěru skórovala, ale sudí Petr Hocek gól odvolal. Podle komise rozhodčích byl verdikt správný.

Trest na dvě soutěžní utkání dostal záložník či útočník Jablonce Vladimir Jovovič, který v dohrávce 18. kola se Slováckem obdržel červenou kartu za faul na Jana Klimenta. Šestadvacetiletý Černohorec si už jeden zápas odpykal v sobotu v lize na hřišti Opavy.

Stop na 1 SU kvůli čtyřem žlutým kartám

Michal Kadlec (1. FC Slovácko), Ondřej Kúdela (SK Slavia Praha), Lukáš Greššák (SK Sigma Olomouc), Tomáš Kučera (FK Teplice), Michal Surzyn (FK Pardubice), Joss Moudoumbou Didiba (Slezský FC Opava), Christ Joel Tiehi (Slezský FC Opava).