Nejen zázrak Sima a Višinský. Sedm mladíků, které Slavia tahá do áčka

Jeho příchod byl koncipován s uplatněním v blíže neurčené budoucnosti. Slavia za něj dala ani ne tři miliony korun a podle plánu umístila do třetiligového béčka. Zhruba po třech měsících ho ale Jindřich Trpišovský vytáhnul do áčka a tam už senegalský zázrak zůstal. Dneska hvězda první kategorie.

Pozornost na sebe strhnul na konci listopadu, kdy ho trenér Jindřich Trpišovský poslal proti Zbrojovce do základní sestavy. A Matěj Jurásek patřil k nejvýraznějším hráčům jinak pokaženého utkání, které skončilo překvapivě 1:1. Celkem v áčku na podzim stihl tři starty. V zimě dostal svolení na hostování do druholigové Vlašimi.

Tomáš Rigo (Slovensko)

18 let

Střední záložník

Ve Slavii od: srpna 2018 (v šestnácti letech přestup z Ružomberoku)

Bilance v sezoně: 2 zápasy/0 gólů/0 asistencí

Dalo by se tomu říct „práce zahraničního skautingu“... Riga přivedla Slavia v srpnu 2018 ze slovenského Ružomberoku a zařadila do své sedmnáctky. Během dvou let proskákal až do rezervy a stihl i dva starty v áčku. Kromě toho pohárového proti Karlovým Varům i osm minut v Evropské lize na hřišti Leverkusenu.