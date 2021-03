Náročných 15 dní Slavie. Trpišovský: Nový kouč Baníku? Menší komplikace

Hosté prodělávají trenérskou změnu a hodlají se po neradostných výsledcích hecnout k obratu. Domácí zase čekají parádní týdny, kdy jim ligu proloží osmifinále Evropské ligy se skotskými Rangers. Před hustým programem a dnešní bitvou s Baníkem (18.30) slouží Slavii jako malá pomůcka jedna letitá statistika: v Edenu svému soupeři nepodlehla více než osm let.

Zaskakoval jako hlavní kouč áčka už loni na podzim. Luboš Kozel i asistent Ivan Kopecký totiž chytili covid, tak to za ně vzal Ondřej Smetana, trenér béčka Baníku. A krátkou misi splnil, Příbram v sedmém kole svalil drtivě 4:0.

Dnes ho čeká druhá taková zkušenost. I tentokrát se o ní mluví jako o dočasné, může mít ale rozhodně delší trvání než loni v listopadu. Třeba až do konce sezony, kdo ví. Prostě dokud klub neoznámí Kozlova trvalého nástupce, kterým se ale pořád může teoreticky stát i 38letý začátečník. Výjezd na Slavii ovšem jistě neprožije s takovou lehkostí jako posledně proti Středočechům.

„Věřím, že budeme dobře připraveni. Čeká nás ovšem výborný tým, který svou kvalitu předvádí nejen v lize, ale i v evropských pohárech. Parádní konfrontace,“ uznal Smetana pro klubový web.

Statistiky mu moc nepomáhají, s historií si má co vyřizovat, byť je to dědictví pouze jeho předchůdců. Baník totiž v Edenu nevyhrál od listopadu 2012, tedy více než osm let. A od té doby v šesti zápasech jen jedna remíza, pět proher...

„Nový trenér je vždycky trochu nepříjemnost. Udělá změny v základní sestavě, ve standardních situacích, ve schématu. Nevíte, co čekat, s čím přesně přijde. Je to drobnější komplikace,“ potvrdil pro stránky „sešívaných“ trenér Slavie Jindřich Trpišovský.

„Může to pro ně být nový impulz. Nevidím do kabiny, jaká tam může být atmosféra, ale přijedou určitě s velkou motivací uspět. Jenže i my si půjdeme tvrdě za třemi body,“ hlásí záložník Ondřej Lingr.

„Dá se čekat podobný zápas jako vždycky s Baníkem. Velká agresivita, hodně osobních soubojů a míčů ve vzduchu, emoční zápas,“ myslí si kouč červenobílých.

Sám už přitom v hlavě jistě přede osnovu i na čtvrtek, kdy Slavia vstoupí do osmifinále Evropské ligy doma se skotskými Rangers. Tým teď čeká v příštích patnácti dnech, tedy před reprezentační přestávkou, pět zápasů. Tři ligové – Baník, venku Mladá Boleslav a doma Opava a mezitím dvojzápas se suverénem skotské Premiership.

Slavia před reprezentační přestávkou 7. března FORTUNA:LIGA doma Baník

11. března osmifinále EL doma Rangers

14. března FORTUNA:LIGA venku Mladá Boleslav

18. března odveta osmifinále EL venku Rangers

21. března FORTUNA:LIGA doma Opava