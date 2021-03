Teplice táhne Moula! V tabulce patříme jinam, hlásí střelec

Ač mu v kabině na Stínadlech nikdo neřekne jinak než „Moula“, je to právě teplický záložník Pavel Moulis, kdo protáhl bodovou sérii Severočechů na tři zápasy v řadě. Opavu doma srazil vstřeleným gólem a asistencí, čímž posunul svoje sezonní maximum na 3+4. „Každý ofenzivní hráč se prezentuje čísly, když je má, je ve formě. Ještě důležitější ale je, že to v našem případě vede k bodům,“ usmíval se po výhře 3:1

Teplice - Opava: Moulis tečoval Trubačův centr, Fendrich se natahoval marně, 1:0

Máte za sebou nejlepší týden v sezoně?

„Prosinec nám také vyšel skvěle, kdy jsme z pěti asi tři zápasy vyhráli. Začátek jara nám vůbec nevyšel. Zvedli jsme se doma se Slavií, paradoxně v utkání, kdy nám nikdo nevěřil. Na Baníku jsme sahali po výhře, kde nechybělo málo. Srazila nás hloupá penalta. Ale povedlo se nám v týdnu postoupit a pomohli jsme si hodně psychicky. Věřím, že nám forma zůstane, bude hrát dobrý fotbal a sbírat body.“

Nezatrnulo vám, když Slezané po sérii vašich zahozených šancích vyrovnali?

„Samozřejmě! Místo, abychom vedli 4:0 o poločase a zápas byl uklizený, spálíme stoprocentní šance. Ve finále si pak necháme vstřelit téměř vlastní gól, kdy propadne centr z autu, já zapomenu zavřít zadní tyč a Nešický to dává do prázdné téměř zadarmo. V kabině jsme si řekli, že jsme lepší a zabereme. Zvládli jsme to a máme důležité tři body.“

Pro Opavu to byl v boji o záchranu klíčový zápas, vnímali jste to stejně?

„Říkali jsme si, že to je hodně důležitý zápas, ale do konce sezony jich je ještě dvanáct, takže bodů můžeme získat ještě dost. Nicméně kdyby Opava vyhrála, dotáhla by se na nás a nebylo by to příjemné. Nyní musíme makat dál.“

Opavští si stěžovali, že se nedokázali vyrovnat s těžkým terénem. Vám to na první pohled moc nevadilo, jak se s tím vypořádáte?

„Hrajeme jednoduše. Odzadu nakopáváme balony dopředu a snažíme se něco uhrát z odražených míčů. Trávník tu máme šílený, nemá cenu si něco nalhávat. Opavským hráčům se nedivím, protože mají nádherné hřiště. A je velký rozdíl hrát na pěkné trávě, která je pokropená. Balony jinak odskakují, brzdíte jinak pohyb. S fotbalem současný stav hrací plochy nemá moc společného.“

Minulé kolo jste se prosadil proti Baníku. Tentokrát jste přidal i asistenci. Vrací se vám forma?

„Každý ofenzivní hráč se prezentuje čísly, když je má, je ve formě. Za poslední dva zápasy jsem rád. Padá mi to, ale důležitější je, že to vede k bodům. Doufám, že to bude pokračovat, abychom se dostali do herní i psychické pohody, protože Teplice patří v tabulce výš.“

Tři góly a čtyři asistence je vaše dosavadní sezonní maximum. Pomohl vám návrat k rozestavení na klasická křídla?

„Ustálili jsme sestavu a pod trenérem Kučerou nastupuji pravidelně, hraji každý zápas a cítím důvěru. S tím se mi hraje lépe. A také hraji svůj post, kdežto za bývalého trenéra (Stanislava Hejkala pozn. red) jsme různě alternovali na jiných pozicích, ale k tomu už nemá cenu se vracet, nyní je tu trenér Kučera a za mě je to super.“

Moulisova produktivita v lize (góly a asistence) 2020/21 Teplice 3+4 2019/20 Teplice 1+4 2018/19 Teplice 4+1 2017/18 Olomouc 2+2 2015/16 Olomouc 0+0 2014/15 Jablonec + Příbram 1+1 2013/14 Jablonec 1+0

Očima trenéra Radima Kučery: Na Česko má výborné parametry „Moulu znám už z Olomouce. Na českou ligu má výborné parametry, umí jeden na jednoho, je kreativní a má šikovnou levačku. Pozice levého křídla mu vyhovuje, ale musíte ho neustále tepat za defenzivní práci. V ní má hendikep. Každý trenér ale občas musí přimhouřit oko, aby nepotlačoval hráčovu kreativitu. Když nám to bude Moula takhle vracet, možná přimhouřím i dvě. Jakmile to nebude šlapat, budu ho tepat.“