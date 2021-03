Trpišovský: Katastrofální druhý poločas. Titul Rangers? Nic se nemění

Asi nejste z výhry úplně odvázaný, že?

„Zápas byl ovlivněný brzkým vyloučením. Změnil se hned ráz utkání, nám se podařilo dát vzápětí hezkou branku, ale pak už jsme přidali bohužel jen gól z penalty. Bylo to málo, jak se ukázalo. Baník odehrál skvělý druhý poločas, hrál ve velkém tempu, odvážně dopředu, náš výkon nebyl dobrý a během zápasu měl hodně sestupnou tendenci. Odehráli jsme katastrofální druhý poločas, se štěstím jsme vyhráli, v poslední minutě jsme mohli inkasovat.“

Čím si vysvětlujete změnu ve vašem výkonu ve druhém poločase?

„Je to téma, které se mi pořád honí hlavou. O poločase jsme se bavili, že Baník zápas nevzdá, že musíme být koncentrovaní, protože může přijít situace, která se nakonec i stala. Dostali jsme gól. Chtěli jsme hrát pořád naplno, jít za dalšími góly, ale žádný už jsme nepřidali. Ani po prostřídání nebyl náš výkon dobrý. A to jsme nechtěli nic podcenit, proto jsme posílali na hřiště Simu a další. Viděl jsem spoustu špatných individuálních výkonů, skvěle zahrál Honza Bořil, ale nikdo se mu nepřiblížil. Baník se do poslední chvíle nevzdal, každá standardka nebo jiná situace mohla skončit gólem. Baník byl u všeho dřív, sbíral míče, chodil jednoduše nahoru. Kdybych měl říct jednu věc, chyběl nám Ondra Kúdela ohledně organizace hry a v rozehrávce, pod tlakem jsme spoustu míčů zbytečně nakopávali, nebyli jsme schopní balon ani udržet na soupeřově polovině. Řešení ve finální fázi bylo někdy úplně tristní. Možná na nás dolehlo i to, že jsme s Brnem nebo s Příbramí ztratili vedení.“

Poprvé ve stoperské dvojici spolu nastoupili Taras Kačaraba se Simon Delim. Jak jste s nimi byl spokojený?

„Myslím, že odehráli slušný zápas. Simon měl v první půli několik velmi dobrých průnikových přihrávek mezi řady, dostal nás do několika zajímavých pozic. Byla to pro ně změna, připravovali se na něco jiného, zhruba pětadvacet minut hrál Baník v podstatě bez útočníka. Museli pak absolvovat několik běžeckých soubojů. Nebylo to úplně špatné na to, že spolu hráli poprvé, ale bylo vidět, že si na sebe v některých situacích zvykají.“

Těší vás, že se trefil Lukáš Masopust, který má teď po příchodu Alexe Baha těžkou pozici?

„Stoprocentně. Lukáš byl na podzim klíčový hráč, hodně nám pomohl v rozhodujících zápasech, patřil k nejlepším hráčům. Pak přišel Alex Bah, ale máme na pravou stranu tři stěžejní hráče. Prošel si i zraněními, teď už je stoprocentně v pořádku. Jsem rád za něj, je to důležitý hráč týmu, má svou kvalitu, což ukázal v tom zakončení. Měl i pár dalších zajímavých momentů.“

Středeční pohárový zápas s Karlovými Vary nedohráli pro zranění záložníci Michal Beran, Petr Ševčík a Ibrahim Traoré. Jak to s nimi vypadá?

„Nejlíp je na tom Bery (Beran). Měl krevní výron ve svalu, ale už začal běhat. Myslím, že během čtyř až pěti dnů bude v plném tréninku. U zbylých dvou je zranění závažnější. Ševa (Ševčík) dostal úder na koleno, na to druhé, než které si zranil v Leverkusenu, podle odhadů bude mimo tři neděle až měsíc. U Ibry (Traorého) je to podobné, chybět by měl zhruba tři týdny, má svalové zranění.“

Rangers, s nimiž se ve čtvrtek utkáte v osmifinále Evropské lize, definitivně získali skotský titul. Jaká je to pro vás zpráva?

„Žádná. Neumím odhadnout, jestli je to nějak ovlivní. Ale měli takový náskok, že by se na dvojzápas s námi připravovali se vší vážností. Uvidíme, jestli to bude mít nějaký vliv před odvetou, jestli pak v lize budou šetřit nějaké hráče. Ve čtvrtek ale určitě nastoupí tak jako tak v nejsilnější sestavě, jsou po dlouhé době takhle daleko v pohárové Evropě, bude to pro ně zápas roku. Nic se nemění.“

