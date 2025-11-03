Žebříček legend, co jsou pořád v lize: slábnoucí role, návrat po zlomenině, skvělý rok lídra
Aby mohli patřit do Klubu legend, museli v Chance Lize odehrát minimálně 300 ligových zápasů. Zatím se to podařilo 79 fotbalistům. Sedmnáct z nich je stále zapsaných na soupiskách ligových celků. Jak se jim daří v probíhající sezoně? Někteří stále hrají významnou roli, jiní postupně opouštějí výraznější pozici v sestavě.
17. Jan Kopic
záložník FC Viktoria Plzeň, 35 let, 356 utkání
v sezoně: 0 startů
S Plzní získal tři mistrovské tituly, ovšem jeho role s příbývajícím věkem postupně slábla. V létě se bývalý reprezentant zapojil do přípravy, ale ligu si na podzim nezahrál. Naposledy nastoupil za třetiligové béčko v polovině srpna. Dál ho poraněné koleno zatím nepustilo.
16. Lukáš Hejda
obránce FC Viktoria Plzeň, 35 let, 304 utkání
v sezoně: 1 start, 8 minut, 0+0
Dlouholetý kapitán Viktorie je stále na ligové soupisce. Naposledy si zahrál v základní sestavě v osmifinále poháru proti Novým Sadům. Na podzim nastoupil v nejvyšší soutěži jednou, osmiminutovou epizodu na hrotu zapsal ještě za éry trenéra Miroslava Koubka v závěru nepovedeného duelu se Zlínem.
15. Kamil Vacek
záložník FK Pardubice, 38 let, 302 utkání
v sezoně: 3 starty, 156 minut, 0+0
Třístý ligový start zvládl na začátku sezony. Občas jej trápí zranění a není stabilním členem základní sestavy. Ve výběru kouče Jana Trousila má ale poctivý středopolař velmi důležitou roli mentora.
14. Robert Hrubý
záložník Bohemians 1905, 31 let, 302 utkání
v sezoně: 13 startů, 227 minut, 0+0
Zatím poslední člen Klubu legend. Jubilejní 300. ligový duel odehrál 22. října proti Mladé Boleslavi. Odchovanec Slavie se oklikou přes Baník Ostrava, Teplice, Jablonec a Zlín dostal zpátky do Vršovic, ale na jinou adresu. Patří mu jen role střídajícího hráče.
13. Petr Reinberk
obránce 1. FC Slovácko, 36 let, 360 utkání
v sezoně: 9 startů, 451 minut, 0+1
Jeden z pěti zástupců Slovácka v Klubu legend. Stejně jako týmoví kolegové Marek Havlík a Vlastimil Daníček odehrál doposud všechny svoje ligové zápasy v dresu klubu z Uherského Hradiště. Střídavě nastupuje v zahajovací jedenáctce, nebo ho odvolaný kouč Jan Kameník posílal na trávník v průběhu utkání.
12. Daniel Holzer
záložník FC Baník Ostrava, 30 let, 310 utkání
v sezoně: 8 startů, 588 minut, 0+0
Ve Slovácku zažil éru Martina Svědíka a z Uherského Hradiště se vloni vrátil zpátky do Baníku. V minulé sezoně si užíval povedenou sezonu a zisk ligového bronzu. Jenže v létě došlo k výraznému oslabení a Baník se trápí, stejně jako jeho levonohý odchovanec. Poslední dva duely nehrál kvůli zranění.
11. Milan Petržela
záložník 1. FC Slovácko, 42 let, 530 utkání
v sezoně: 11 startů, 354 minut, 0+0
Vloni v zimě to vypadalo, že jeho ligová kariéra skončí. Ze Slovácka odešel do druholigového Žižkova, který jeho angažování uvedl parádním videem. Ale už za půl roku byl Petržela zpátky v Uherském Hradišti. Rekordman v počtu odehraných zápasů v nejvyšší soutěži byl zatím třikrát v základní sestavě. Na premiérovou sezonní trefu čtyřnásobný mistr s Plzní čeká.
10. Jan Kovařík
obránce Bohemians 1905, 37 let, 415 utkání
v sezoně: 9 startů, 446 minut, 1+0
Pětkrát vyhrál ligu s Plzní. V této sezoně byl čtyřikrát v základní sestavě, naposledy v neděli při prohře s Hradcem. Jediný gól vstřelil ve druhé polovině října, v domácím duelu s Mladou Boleslaví splatil důvěru kouče Jaroslava Veselého vyrovnávací brankou. V Ďolíčku je pátou sezonu.
9. Marek Havlík
záložník 1. FC Slovácko, 30 let, 370 utkání
v sezoně: 13 startů, 901 minut, 0+0
Za éry Martina Svědíka ve Slovácku zářil a pomalu klepal na dveře národního mužstva. Jenže s odchodem náročného trenéra zvadlo Slovácko i jeho nejlépe placený hráč. Přestože nastupuje v základní sestavě, nedaří se mu. Nulový příspěvek je jedním z důvodů, proč je celek z Uherského Hradiště poslední.
8. Michal Trávník
záložník 1. FC Slovácko, 31 let, 315 utkání
v sezoně: 14 startů, 1238 minut, 1+0
Nejlepší sezonu zažil v Jablonci (10+10), ale to je už víc než šest let. Angažmá ve Spartě mu nevyšlo, stejně tak hostování v Turecku. Po návratu do Slovácka marně vzpomíná na dobu, kdy patřil k nejlepším záložníkům v soutěži. Proměněnou penaltou zajistil Slovácku nečekaný bod v Plzni.
7. Vlastimil Daníček
obránce 1. FC Slovácko, 34 let, 342 utkání
v sezoně: 13 startů, 1056 minut, 0+0
Kapitánskou pásku předal před sezonou Michalu Trávníkovi, ale když je fit, stále patří do základní sestavy. Na začátku srpna měl na noze bod v domácím duelu se Slavií. Po zkratu Tomáše Chorého ale odchovanec Slovácka poprvé v lize neproměnil penaltu. Bod navíc by se jeho týmu teď hodil.
6. Jan Kalabiška
obránce FC Zlín, 38 let, 319 utkání
v sezoně: 12 startů, 580 minut, 1+0
Když mu liberecký Ghali vloni zlomil nohu, vypadalo to na konec kariéry. Jenže někdejší nejlepší střelec slovenské ligy i v pokročilém věku zvládl rehabilitaci a dokázal se ještě vrátit na ligový trávník. Obdivuhodný počin! V Pardubicích ho už sice nechtěli, ale u nováčka ve Zlíně ho rádi přivítali. Rozhodl o výhře nad Libercem.
5. Jan Navrátil
záložník SK Sigma Olomouc, 35 let, 405 utkání
v sezoně: 11 startů, 498 minut, 0+1
V Sigmě kroutí celkově jedenáctou sezonu. V mezidobí strávil polovinu ligového ročníku v Liberci a pět a půl roku ve Slovácku. I v pokročilejším věku stále patří do užšího kádru kouče Tomáše Janotky, který ho šestkrát zapsal do zahajovací sestavy. Drobný záložník má na kontě jednu asistenci.
4. Radim Breite
záložník SK Sigma Olomouc, 36 let, 313 utkání
v sezoně: 12 startů, 840 minut, 0+1
Před lety ho nechtěl trenér Pavel Hoftych v Liberci a na Hané byli rádi, jakého poctivce do středu hřiště mohli získat. Od spolehlivého záložníka se góly a nahrávky nečekají, trenér Tomáš Janotka ho má na černou práci. Stále patří do základní sestavy posíleného mužstva.
3. Jiří Fleišman
obránce MFK Karviná, 41 let, 426 utkání
v sezoně: 12 startů, 884 minut, 0+0
Neskutečný držák na levé straně karvinské obrany stále udivuje perfektní kondici a stabilní formou. I díky tomu má pořád místo v sestavě, z dvanácti startů desetkrát nechyběl v základní jedenáctce. V neděli slavil výhru nad Spartou.
2. Jan Bořil
obránce SK Slavia Praha, 34 let, 322 utkání
v sezoně: 10 startů, 809 minut, 2+1
Slavia sice v létě posilovala, ale Bořila důležitost pro kouče Jindřicha Trpišovského v kabině i na hřišti tím neklesla. Kapitán sešívaných prožil parádní srpen, zapsal dvě branky. Trefil se doma proti Teplicím a Pardubicím. Celé září sice promarodil, ale po návratu zase patřil mezi vyvolené. V sobotu ovšem nebyl v nominaci opět kvůli zranění.
1. Jan Chramosta
útočník FK Jablonec, 35 let, 384 utkání
v sezoně: 14 startů, 871 minut, 7+1
Zažívá skvělý rok. Na jaře se prostřílel do Klubu ligových kanonýrů a na podzim řádí dál. Díky střelecké formě se dostal i do reprezentace. Bohužel jeho debut na Faerských ostrovech provázela blamáž národního celku. Zkušený zakončovatel si ale všechno vynahrazuje v domácí soutěži. Se sedmi zásahy vede tabulku střelců s Danielem Vašulínem a Vojtěchem Patrákem.