Šéf Teplic si rýpnul: S trávníkem nám LFA nepomohla. Rozpočet se propadá

Teplický šéf Pavel Šedlbauer • FOTO: Ondřej Bičiště / MAFRA / Profimedia Začíná s příchodem Rudolfa Řepky na post ředitele nová éra teplického klubu? Předseda představenstva Pavel Šedlbauer by si to přál. „Očekávání jsou velká, protože přišel velmi zkušený člověk z fotbalového prostředí,“ pronesl na úterní tiskové konferenci. Kromě nového ředitele komentoval i stav hrací plochy či jak probíhá shánění velkého partnera.

O angažování Rudolfa Řepky „Máme velká očekávání, protože přišel člověk, který se dlouho pohybuje ve fotbale. Několik let zastával vysoké funkce. Dovolím si tvrdit, že byl na tuto pozici připravován. Věřím, že naváže na práci Petra Hynka s tím, že dodá přidanou hodnotu v podobě jeho kontaktů z fotbalového prostředí, což je důležité pro image našeho klubu do budoucna.“

O podpoře Fevoluci „Věřím, že časem se vyjádří i ostatní ligoví účastníci a že to bude v pozitivním směru. Jinak se snad vyjádřit ani nedá. Pokud by se přidali i další profesionální kluby, věřím, že už by se jednalo o sílu, která může změnit fotbalové prostředí v České republice.“ Ščasný v TIKI-TAKA: Revoluci fandím, ale jsem skeptický. Zkritizoval kluby za mlčení

O sportovním úpadku klubu „Je to souhrn mnoha věcí. Velkou roli hraje nemožnost sehnat patřičné finance. Když se podíváte do vývoje rozpočtů jednotlivých klubů, tak se propadáme. I proto jsme v minulosti de facto hledali trenéry, kteří mají k našemu klubu vztah a jsou finančně přijatelní, což má určitá omezení. Bylo jich celkem dost a s příchodem nových tváří se měnili rovněž i hráči. Jsou to vlivy, které vyústí ve výsledek, který neodpovídá tomu, jaký bychom si představovali.“ SESTŘIH: Slovácko - Teplice 2:0. Domácí vyhráli pošesté z posledních sedmi zápasů

O návratu do pohárů „Nyní je to pochopitelně mimo hru, ale strategicky to naším cílem je. Musíme k tomu ale mít zajištění, které je potřeba. Již delší dobu se snažíme získat větší podporu od sponzorů a města. Trochu v tom oproti ostatním klubům zaostáváme. Pokud se nám podaří získat finanční základ, který tu byl v minulosti, bude za hlavní cíl hrát poháry.“

O propadu rozpočtu „Snížení rozpočtu oproti době před 15 lety, je podle mého hrubého odhadu až 40 procent. Dlouhodobě hledáme velkého partnera, který by vstoupil do teplického fotbalu. Řeším to i přímo s belgickým vlastníkem, který se na hledání podílí. Před pěti lety jsme byli v kontaktu se Standardem Lutych, který byl ochotný do klubu vstoupit, ale po finanční analýze nám sdělil, že televizní práva jsou v Česku tak nízká, že to pro ně není zajímavé.“ SESTŘIH: Teplice - Opava 3:1. Severočeši vyhráli poprvé od Vánoc

O stavu trávníku „Za trávník jsme hodně kritizovaní, ale podívejme se, jak proběhla rekonstrukce. Byli jsme donuceni popřít přírodní zákony. Nebylo nám umožněno zahájit výměnu trávníku při přerušení ligy, protože se čekalo, že se záhy rozběhne. Veškeré práce byly zastaveny. A když se v létě začalo nanovo, nebylo nám ze strany LFA vyhověno, abychom první domácí zápas odehrály v Ústí, aby se tráva aspoň trochu chytla.“