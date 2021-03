Tvrďák Fillo baví i dráždí. Pitbul, nezná bolest, říkají o něm parťáci

Patří mezi hrstku tváří, které rozdělují FORTUNA:LIGU. Zatímco fanoušci Baníku, spoluhráči i trenéři, jimž prošel Martin Fillo rukama, si přístup zkušeného borce nemohou vynachválit, soupeři ho v lásce nemají. Souboje s pětatřicetiletým tvrďákem totiž ukrutně bolí, navíc se z maximálního nasazení občas vyklube zbytečný zkrat. Tak jako v neděli, kdy byl vyloučen již ve třetí minutě za trefu do Bořilovy tváře. Bylo otázkou času, kdy to přijde?

Na rovinu: vzhledem k dráždivému stylu na samotné hraně pravidel není to, co Martin Fillo v Edenu předvedl, úplným překvapením. Tak trochu se něco podobného čekalo. Dlouho to viselo ve vzduchu a rozhodčí už si po minulých zkušenostech (například zranění sparťanů Frýdka s Krejčím či hokejový bodyček jabloneckému Sýkorovi) dávali na oporu Baníku pozor. Proto si sudí Ondřej Pechanec pošťuchování s kapitánem Slavie detailně všímal a hned měl jasno: ČK.

„Hrubá nekázeň, pokuta musí přijít,“ hodnotil ve studiu O2 TV Sport ostřílený kouč Miroslav Koubek. A kolega David Holoubek s nechápavým kroucení hlavy doplnil: „Ten zápas ještě neměl žádné emoce, dohrál to úplně zbytečně. Velká škoda.“

Slavia - Baník: Fillo jde už po třech minutách do sprch za potyčku s Bořilem!

Přesto se navzdory těmto názorům a docela vysokému počtu žlutých napomenutí ve Fillově kariéře ti, co ho velmi dobře znají, shodují: „Martin opravdu není zákeřný.“ Tuto teorii podporuje i fakt, že nedělní vyloučení bylo první přímou červenou kartou v sedmnáct let dlouhé profesionální dráze.

„Vždycky šel do všeho natvrdo a naplno. Nepřemýšlel. Prostě do toho vletěl a nic okolo neřešil,“ vzpomíná olomoucký bek Martin Sladký, jenž Filla zažil před deseti lety v Plzni při svých začátcích v áčku.