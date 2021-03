Stanciu pálí dál, má šest gólů za pět zápasů: Levá? Pravá? Je mi to jedno

Nejlepší období, co jste ve Slavii?

„Nevím… Upřímně, noviny občas čtu, vím, že se něco podobného psalo už v minulém roce na konci sezony. Hrál jsem dobře, měl jsem hodně asistencí v lize a bylo to pro mě tehdy nejlepší období v klubu. Teď je to možná stejné. Ale nemyslím na vlastní statistiky, jen na to, abychom vyhrávali se Slavií.“

V posledních pěti soutěžních zápasech jste vstřelil šest gólů a k tomu máte jednu asistenci. Jak se teď cítíte?

„Upřímně, jsem unavený. (smích) To je sranda… Je to dobrý pocit, dobrá chvíle pro mě i pro tým. Víc jsem ale šťastný z toho, že odsud vezeme tři body. Znovu říkám, nemyslím na individuální statistiky, protože ve fotbale nehrajete sám. Důležitější je tým, a jak se mu daří. Když dám gól a týmu to pomůže, fajn. Když se netrefím, snažím se pomoct jinak.“

Mladá Boleslav - Slavia: Stanciu krásnou standardkou překonal Šedu, 0:1!

Znovu jste se prosadil přímo z přímého kopu. Jste teď v téhle disciplíně sebevědomější?

„Vždycky se věřím díky svým schopnostem na tyhle disciplíny. Trénuju to, jsem rád, že jsem se z přímáku zase trefil.“

Váš druhý gól byl krásný fotbalový moment, nepřemýšlel jste ale, že nakonec z toho úhlu přihrajete?

„Ne, nechtěl jsem přihrávat, šel jsem dlouho s balonem, byla to dobrá situace. Obránce soupeře se mi snažil zablokovat pravou nohu, využil jsem toho a šel na levou. Je mi to celkem jedno, jestli střílím levou, nebo pravou, mám to podobné.“

Mladá Boleslav - Slavia: Stanciu se nádherně prosadil z úhlu a sešívaní vedou 2:0!

Který gól se vám osobně líbil víc?

„Tenhle druhý.“ (smích)

Jak důležité je tohle vítězství před odvetou osmifinále Evropské ligy na hřišti Rangers?

„Před tímhle zápasem jsme na Rangers nemysleli, ani na to, co se dělo minulý čtvrtek, co se bude dít ten příští, prostě jsme se jen soustředili na Boleslav. Víme, že v lize nemůžeme ztrácet moc bodů. Odteď budeme na Rangers myslet, budeme po tomhle vítězství určitě sebevědomější a budeme tam bojovat o to, abychom se dostali dál.“

Rangers o víkendu nehráli, nevýhoda?

„Ani ne, je lepší mít zápas. Je pravda, že hodně hráčů, kteří hráli minulý čtvrtek, hráli i teď, je to trochu únavné, protože hráváme často s podobnou sestavou, ale je normální být trochu unavený. Myslím si, že je lepší mít o víkendu zápas a být v rytmu.“

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: Hosté: 27. Stanciu, 40. Stanciu, 82. Júsuf Hilál Sestavy Domácí: Šeda – Douděra, Křapka (71. Řezník), D. Šimek, Preisler – Matějovský (C) (71. Jirásek), Dancák – Skalák (81. Fulnek), Mašek (71. Jiří Klíma), Zmrhal (71. Ladra) – Michal Škoda. Hosté: O. Kolář – Masopust, Kúdela, Deli, Bořil (C) – Hromada – Van Buren (70. Lingr), Stanciu (78. Holeš), Provod (78. Bah), Sima (87. Višinský) – Tecl (79. Júsuf Hilál). Náhradníci Domácí: Mikulec, Budínský, Fulnek, Jirásek, Řezník, Klíma, Ladra Hosté: Vágner, Bah, Zima, Holeš, Lingr, Višinský, Júsuf Hilál Karty Domácí: Matějovský, Michal Škoda Hosté: Bořil, Sima Rozhodčí Pavel Julínek – Jan Paták, Jaroslav Kubr Stadion Lokotrans Aréna, Mladá Boleslav

Mladá Boleslav - Slavia: Stanciův přímý kop vyrážel Šeda před sebe