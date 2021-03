Ani EURO U21, ani reprezentační áčko. Hložek teď zůstane ve Spartě

Jaký bude nadcházející program Adama Hložka? To bylo v minulých dnech zásadním tématem. Nyní je jasno. Podle informací serveru iSport.cz stráví největší český talent nejbližší reprezentační přestávku doma, tedy ve Spartě. Padá tak varianta jeho startu na blížícím se mistrovství Evropy jednadvacítek, odkládá se i jeho návrat do reprezentačního áčka.

Prakticky od momentu, kdy vyšlo najevo, že je Adam Hložek připraven na návrat po vleklé únavové zlomenině zánártní kůstky, řešilo se jeho využití v blížícím se reprezentačním okně.

Na stole byly v zásadě tři varianty. Setrvání ve Spartě, účast na mistrovství Evropy hráčů do 21 let, či okamžitý návrat do seniorského nároďáku.

„Moc bych chtěl, aby s námi na EURO jel. I kdyby měl odehrát jen nějaké pasáže,“ prohlásil na začátku března trenér „lvíčat“ Karel Krejčí.

Jeho prosby ovšem zůstanou s největší pravděpodobností nevyslyšeny. Podle informací portálu iSport.cz padlo v uplynulých dnech definitivní rozhodnutí: Hložek se nadcházejících reprezentačních povinností účastnit nebude. V příštím týdnu zůstane na Letné, kde se bude se Spartou chystat na další průběh sezony.

„Za mě se jedná o rozumnou dohodu mezi klubem a vedením reprezentace. Adam potřebuje nabírat herní kondici a zápasovou praxi,“ uvedl hráčův agent Pavel Paska ze společnosti ISM.

V mnoha ohledech je to logický krok, byť jednadvacítka přichází o svou největší hvězdu a oporu. V případě Hložka je ale třeba mít nadále na paměti, jak dlouho byl mimo hru. Byť si minulé úterý v ligové dohrávce s Příbramí střihnul dobrou půl hodinu, stále nelze říct, že je zpět ve vrcholné formě.

„Musím trénovat a dostat se do kondice, která mi proti Příbrami ještě chyběla. Mám za sebou opravdu kvalitní tréninky s kondičními trenéry, ale jde o obrovský rozdíl oproti zápasu. Obvyklá fyzička mi pořád chyběla,“ přiznal Hložek po triumfu 4:0 nad soupeřem od Litavky.

Byť je účast na EURO jednadvacítek pro každého mladého hráče lákavá, letenský supertalent kouká ještě dál. V zorném poli má červnový šampionát dospělých, to je pro něj v tuhle chvíli primární meta. Stejně jako co nejrychlejší návrat k optimální výkonnosti a s tím spojená pomoc Spartě ve zbytku sezony.

Tomu nyní podřizuje vše.