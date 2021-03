Rozhodnutí se blíží. Nita má nabídku od Sparty, kolik by si vydělal?

Dosud hodně zastřená budoucnost Florina Nity začíná nabírat reálné kontury. A to v barvách, jaké si fanoušci Sparty toužebně přejí. Podle informací deníku Sport totiž letenský klub nabídl elitnímu brankáři novou dvouletou smlouvu. Jak je jednání daleko a kolik by si rumunský internacionál při pokračování v rudých barvách mohl vydělat? V zamčené části článku se také dozvíte, jaký zahraniční zájemce kolem Nity v posledí době kroužil.

Fotbal je profese vrtkavá, Florin Nita by o tom mohl po událostech posledních měsíců vyprávět. Rumunský veterán vstupoval do sezony coby dvojka za Milanem Hečou, s vědomím smlouvy platné pouze do léta se mělo za to, že ve Spartě už pomalu dosluhuje. Nyní je ovšem v situaci, kdy před ním leží nabídka na prodloužení spolupráce.

„Jednání mezi klubem a hráčem už odstartovala. Sparta Nitovi nabídla kontrakt na dva roky,“ prozradil zdroj blízký největšímu tuzemskému klubu.

O další budoucnosti 33letého brankáře se začalo mluvit prakticky od okamžiku, kdy Nita na začátku listopadu převzal plnou zodpovědnost za sparťanské tři tyče. Rodák z Bukurešti se totiž okamžitě chytil, Spartu několikrát podržel. Fantastický byl zejména v domácích duelech proti Pardubicím, Liberci, Mladé Boleslavi či začátkem února v Olomouci.

„Florin Nita na sebe vzal zodpovědnost, podává výborné výkony. Osobně bych si přál, aby zůstal. Ale je to otázka filozofie klubu, tahle otázka by měla mířit spíš na sportovního ředitele,“ prohlásil na konci ledna nyní už bývalý kouč Václav Kotal.

Ani po příchodu Pavla Vrby se Nitova pozice nezměnila.