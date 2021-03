Odvolaný Jarábek: K panice nebyl důvod, strach Karviné je zbytečný

Mizerná bilance z jarní části FORTUNA:LIGY stála Juraje Jarábka místo v MFK Karviná. Z devíti zápasů jeho tým porazil pouze tehdy poslední Opavu (3:1), šéfové klubu ztratili trpělivost. Opět. Od roku 2016, co je tým v elitní soutěži, se u týmu prostřídalo už sedm trenérů. „Fotbal tohle přináší. Vedení nebylo spokojené s body, které jsme získali na jaře. Musím to respektovat,“ uvedl Jarábek. Osmým koučem Karviné v první lize by mohl být Roman Pivarník, který v minulosti trénoval Jihlavu, Olomouc, Plzeň, Brno nebo Zlín.

Slovenský trenér Juraj Jarábek vedl Karvinou šestnáct měsíců. Pod jeho vedením se hrál sympatický fotbal, celkem odkoučoval 39 utkání (41 bodů/ 9 výher, 14 remíz, 16 porážek). Na podzim Karvinští útočili na historicky nejlepší umístění klubu, ale jarní část drhne. Propadli se na třinácté místo.

Jak jste reagoval na odvolání?

„Fotbal tohle přináší. Vedení nebylo spokojené s body, které jsme získali na jaře. Tak to bývá. Myslím, že bodový polštář je slušný, ale je to rozhodnutí klubu a to musím respektovat.“

Měl jste před zápasem na Bohemians (0:2) ultimátum?

„Ne, byl to blesk z čistého nebe. Jasné, bodovat je třeba, takový je fotbal. Hodně hráčů nám chybělo, nějací se prodali. Hlavně zadek nám hořel. Padla na nás deka, to fotbal přináší.“

Čím si nepovedené jaro vysvětlujete?

„Vylosování nebylo lehké. Začali jsme výborným zápasem na Slovácku (0:2), tam se to lámalo. Pak Slavia (1:3), Sparta (3:4)... Určitě jsme měli zvládnout zápas s Brnem (1:1) před dvěma týdny, ale nebyl důvod na paniku. Karviná se vždycky zachraňovala, možná měla strach, že by se zase spadlo někam dolů. Já si myslím, že to je zbytečný strach. Když se vrátí Qose, Dramé a vyřeší se post pravého beka, má Karviná dobrý tým, aby ligu v pohodě zachránila.“

Zmínil jste absenci záložníka Qoseho. Byla to klíčová jarní ztráta?

„Stoprocentně. I Ostrák chyběl, měl covid, osa se nám trochu rozsypala. Ale na to se nebere ohled, bohužel. Nedáváme góly, dostáváme laciné. Škoda obrany. Odchodem Ndefeho se nám to rozpadlo. Mysleli jsme, že to vyřeší Brazilec Leonardo, ale ten ještě není aklimatizovaný. Tam nás tlačila bota. A taky nám nesedí terény. Není to výmluva, ale my jsme technické, herní mužstvo. A tyhle terény nám moc nevyhovují. Soubojová nakopávaná nám na jaře moc nepomohla.“

Co teď máte v plánu?

„Je to čerstvé, ale nebráním se žádné nabídce. Ať už doma nebo v zahraničí. Uvidíme, co čas přinese. Teď musím trochu přepnout, oddechnout si aspoň týden. Ale bez fotbalu dlouho nevydržím. Karviné budu držet palce. Českou, slovenskou i ostatní ligy budu dál sledovat. To je náš trenérský život.“