Místo šachty trenérem. Jak Baník obrátil Vrbův život vzhůru nohama?

Pavel Vrba a Baník, to není jen přátelský vztah trenéra s majitelem ostravského klubu Václavem Brabcem z posledních let, ale mnohem hlubší láska. Dlouho budovaná, na vlastní kůži několikrát ozkoušená. A neutuchající. Co za tímto veřejně známém Vrbově poutu k FCB stojí, přestože slezský celek nikdy jako plnohodnotný hlavní kouč dlouhodobě nevedl? Fajn vzpomínky na začátky hráčské kariéry, ale především mistrovská sezona 2003/04 v roli asistenta.