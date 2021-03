Liga očima fanoušků: Hlavní role Stanciu. Povzdech z Letné i válec

Slávistický záložník Nicolae Stanciu střílí na bránu v utkání proti Mladé Boleslavi • FOTO: Michal Beranek / Sport Tři z pěti největších fanouškovských táborů za sebou mají krásný víkend. Jasné výhry s čistým kontem si užívají v Baníku, Bohemians i na Slavii, kterou dirigoval Nicolae Stanciu. Zápas Sparty s Plzní se musel odložit, a tak na Letné mohou přemýšlet, proč takové výkony nepodával i v jejich dresu. Projděte si, jak poslední kolo viděli zástupci zavřených kotlů.

SLAVIA PRAHA Jak je důležité mít Nika Nejprve jsme odehráli zápas s tím druhým glasgowským celkem. Již v sedmé minutě dal gól Nicolae Stanciu, bohužel zápas nakonec skončil remízou, i když Slavia byla celou dobu lepším týmem. Sice je pro fanouška skvělé v této fázi Evropské ligy vidět, že jsme jednoznačně lepší než soupeř, na druhou stranu smutné, že jsme právě s Rangers nedokázali vyhrát. Nemůže se na mě nikdo zlobit, když napíšu, že to mělo skončit 3:0. Ale pro svou nepředvídatelnost je fotbal krásný. Jak měl dopadnout čtvrteční zápas, tak to pak skončilo v Mladé Boleslavi. A kdo se trefil, a rovnou dvakrát? Ano, Nico Stanciu! V posledních čtyřech duelech, ve kterých nastoupil, skóroval už šestkrát. Momentálně je gólovým tahounem mužstva. A právě včas, kdy se ostatním spoluhráčům nedaří na sto procent. Neřekl bych, že je Slavia v krizi, to určitě ne. Ale trochu útlum u některých hráčů rozhodně je. Proto jsme nevyhráli první zápas s Rangers. Doufám, že se probereme ve Skotsku, zasloužíme si postup! DAVID OCETNÍK. 42 let, AREA 114 SESTŘIH: Mladá Boleslav - Slavia 0:3. Pohodlný triumf řídil zářící Stanciu

VIKTORIA PLZEŇ Trenére i mladí hráči, nebojte se Tak i na naší Plzeň dopadla COVID-19 karanténa. Prý máme mužstvo nakažené, a tak jsme si místo zápasu se Spartou užili – bohužel – volna. Kdysi super hyper šlágr se odkládá na někdy. Co k tomu říct? Jen ať se z toho všichni hlavně dostanou ve zdraví a bez následků, i když si o tom sám myslím svoje. Zatím se pro nás sezona nevyvíjí nejlépe. Upracovaný herní projev, chybí mi ta lehkost, co nás vždy zdobila. Střelba ze všech pozic, boření soupeřových vozových hradeb, to postrádám. Prý je to tím, že jedna černá eminence šla od válu. Houby, na hřišti za nás nehrála, takže tím to není. Tak ohrajeme mladé a zase to půjde, jen se nikdo nesmí bát. Trenér je stavět a oni na trávníku hrát. Tak jen dál a za naši Plzeň se rvát a bít. Jo, jestli to letos ještě uvidíme naživo? Ptejte se jiných. Kdybych nepsal i tenhle sloupek, dal bych sem inzerát: Dám za odvoz na Mars celou naši vládu. Zn. hlavně rychle, dost to spěchá! Čest královně Viktorce, celý COVID-19 z Česka navždy pryč! KOVI. 52 let, koordinátor distribuce Plzeňští fotbalisté nehráli kvůli karanténě • Foto Michal Beranek / Sport

SPARTA PRAHA Proč jsme to ze Stancia nedostali my? Tak nám covid odložil další zápas. Docela se množí a začínám mít obavy, aby se z dohrání ligy nestal opět paskvil. Ale pravidla by měla být nastavena, tak snad vše proběhne v duchu regulí. Každopádně hromadění zápasů může být pro týmy s užšími kádry problém. Jinak se zájmem sleduji špičkové výkony Stancia. A znova se nabízí otázka: proč nebo kvůli komu odešel? Proč jsme neudrželi takového hráče? A hlavně proč jsme z něj nedokázali dostat to, co teď předvádí ve Slavii? Ano, byl skvělý už u nás, ale až teď opravdu rozkvetl. V této souvislosti často přemýšlím i nad druhou věcí: jaká by byla Sparta pod trenérem Trpišovským? Jaký by byl kádr? Hrál by třeba vůbec Dočkal? A jak dlouho by u nás Trpišovský se svojí filozofií a náročností vydržel? Na závěr: jsem trochu smutný, že ani my, ani Slavia nepustíme hráče na EURO. Vždyť pro ty kluky to mohl být odrazový můstek pro další kariéru. Mám pocit, že doba, kdy byla repre nad klubovými zájmy, je asi nenávratně pryč... MICHAL ŠEDIVÝ. 52 LET, OUTDOOR EXPERT Radost hráčů Sparty po gólu Adama Karabce proti Příbrami • Foto Pavel Mazáč / Sport

BANÍK OSTRAVA Nový trenér přinesl pohodu a sebevědomí Byl jsem velmi zvědavý na domácí premiéru trenéra Smetany. A musím říct, mě výkon a výsledek velmi potěšily. Sice bylo prvních dvacet minut trošku nervózních, ale zbytek zápasu jsme dominovali. Ze soboty vidím několik jasných pozitiv. To první a hlavní je, že mančaft působil jednotně a klidně. Nebylo vidět žádné zbytečné rozhazování rukama, všichni se koncentrovali na vlastní výkon. Vypadá to, že nový kouč přinesl do kabiny tolik potřebnou pohodu a některým i sebevědomí, což dokazují góly Ondry Šašinky a hlavně Dana Holzera, který se dlouhodobě trápil. Snad nový a svěží vzduch v kabině pomůže všem, a to dlouhodobě. Pětibrankové vítězství bych nepřeceňoval, ale ani nepodceňoval. Pořád jsme hráli s ligovým soupeřem a dát někomu bůra se nepodaří každý víkend. Zrcadlo „výkonnostního posunu“ nám ukáží zápasy na Slovácku a v Liberci. Mezitím si dnes dáme pohár na Spartě. Můžeme překvapit, ale hlavně tam nenechejme nic zadarmo. Náš fotbal je musí pořádně bolet! David Liveč. 39 let, vedoucí prodeje SESTŘIH: Baník - Příbram 5:0. Ostrava rozmetala neškodného soupeře