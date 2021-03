Karvinský záskok Mašlej: Na nového trenéra bude asi čas v pauze

Efekt „nové koště dobře mete“ v Karviné nevyšel. Petr Mašlej, dočasný kouč Slezanů, jenž tým přebral v úterý po odvolaném Juraji Jarábkovi, body nepřinesl. Nebyl od nich daleko, ale Pablo González v závěru trefil Olomouci výhru 1:0, která byla celý zápas aktivnější. Co se bude v MFK dít nyní během reprezentační pauzy? Mašlej naznačil, že klub asi sežene nového trenéra.

„Domluvili jsme se s vedením, že svou roli vidím spíš u mládeže, jako to bylo poslední měsíc, kdy jsem se věnoval rozvoji mladých v áčku, juniorce a devatenáctce. Záskok byl jen na toto utkání, snažili jsme se především zapracovat na psychice. Uvidíme, jak to bude teď. Zatím nemám žádné informace o novém trenérovi, asi na to bude čas v repre pauze,“ řekl Mašlej.

„Z mé pozice je těžké hodnotit tu změnu. Ale nebyly výsledky ani hra, takže jsme za to byli zodpovědní všichni, kdo jsme byli v realizačním týmu. Panu Jarábkovi bych chtěl ale za odvedenou práci pro klub poděkovat,“ dodal.

Co za pár dní v pozici hlavního stihl změnit? Například to, že do branky místo zkušeného Petra Bolka poslal Jiřího Ciupu.

„Petr prošel výsledkově špatným obdobím, takže jsme tam chtěli udělat impuls. V Teplicích, kde jsem tým taky vedl, jsme s Jirkou byli velice spokojení, chytal i vítězný zápas s Opavou,“ vysvětloval.

Další novinka: Martin Šindelář jen na lavičce. Zatímco Tomáš Ostrák s Rafaelem Tavaresem chyběli z karanténních a zdravotních důvodů, tvrdý stoper – navíc odchovanec právě Sigmy – odnesl špatné výkony a výsledky MFK.

„Šindy byl často v situacích, které souvisely s nebezpečím pro naši branku. Potřeboval si trošku spočnout a uvolnit se, aby to byl zase ten starý Šindy jako na začátku. A Jeana Mangabeiru jsme na stopera dali, protože tam vypadal v tréninku dobře. S Eduardem mu to sedělo, byl jedním z nejlepších hráčů,“ popsal Mašlej, který mančaft navzdory porážce celkem chválil.

SESTŘIH: Karviná - Olomouc 0:1. González v závěru vystřelil Hanákům výhru

„Výkon byl solidní, plnili jsme taktické věci, které jsme si před zápasem řekli. Vysoké postavení obrany, stlačování hřiště a tak dále. Utkání se přelévalo z jedné strany na druhou, Sigma měla o pár šancí víc, ale přesto si myslím, že jsme mohli utkání přelomit na svou stranu. Ztratili jsme balon a bohužel inkasovali. Bolí to,“ uvedl.

„Nějaký bodový polštář máme, ale už musíme někde získat tři body. Pak se zvedne psychika. Dostali jsme nějaké volno, snad nám to prospěje. Pak zamakáme a snad urveme nějaké body ve Zlíně,“ uzavřel bek Tomáš Jursa.