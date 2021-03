Slavia sahá po rekordu. Vyrovná Trpišovský sérii, kterou sám usekl?

Tenkrát ho usekl, teď může stále platný rekord, který jako tehdejší kouč Slavie drží Jaroslav Šilhavý, vyrovnat. Šilhavého nástupce Jindřich Trpišovský může dnes s Opavou zopakovat něco, co pomohl v říjnu 2017 ukončit.

Byla to dlouhá jízda. Současný kouč národního týmu přišel do Edenu jako náhradník za odvolaného Dušana Uhrina mladšího, a okamžitě odnaučil svoje nové mužstvo v lize prohrávat. Od září 2016, tedy od remízy v Teplicích 2:2, kdy Šilhavý vedl Slavii poprvé, až do října 2017. 36 ligových zápasů v kuse, které „sešívaní“ neprohráli. A překonali dosavadní rekord Sparty, která to mezi květnem 2009 a květnem 2010 dotáhla na 33 utkání.

Působí až neuvěřitelně symbolicky, kdo že tehdy Šilhavého jízdu zarazil. Do Edenu přijel k jedenáctému kolu v sezoně 2017/2018 Slovan Liberec a jeho trenér… Jindřich Trpišovský.

DOSAVADNÍ REKORD Slavia, trenér Jaroslav Šilhavý 36 zápasů bez porážky

(září 2016-říjen 2017) AKTUÁLNÍ SÉRIE Slavia, trenér Jindřich Trpišovský 35 zápasů bez porážky (březen 2020-dosud)

Kšiltovka na hlavě, naběhaní svěřenci, co protivně napadají na každém kousku hřiště, znáte to. Tak to tehdy zafungovalo a Severočeši vyhráli díky gólům Romana Potočného a Miloše Bosančiče 2:1.

Přesně za dva měsíce, jen pár dní před Vánoci, se Trpišovský stal novým koučem Slavie. To je první osudový moment. Ten druhý? Dneska může tenhle rekord vyrovnat. Se svým mužstvem neprohrál od 8. března 2020, tedy od utkání na Slovácku, které „sešívaní“ prohráli 0:2. Od té doby přesně 35 zápasů v lize bez žuchnutí.

Při pohledu na tabulku se přitom dá – samozřejmě s veškerým respektem – říct, že dorovnání je velice reálné. Do Edenu totiž přijíždí Opava, předposlední tým soutěže, která z posledních sedmnácti kol zvítězila jen dvakrát – na konci února v Českých Budějovicích a naposledy doma nad Pardubicemi.

To by zrovna mohlo znamenat celkem zlepšenou formu, jenže na Slavii to Slezané vůbec neumí. V české lize tam ještě nevyhráli, ukopali jen jednu remízu, která je ke všemu stará téměř 25 let. A poslední střetnutí jim raději nepřipomínat… Ale čistě kvůli zpravodajské povinnosti: loni v listopadu na Městském stadionu v Opavě 0:6.