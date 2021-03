SESTŘIH: Budějovice – Sparta 0:0. První ztráta Letenských pod Vrbou

Českobudějovický Patrik Čavoš napálil míč z trestného kopu jen do sparťanské zdi • Pavel Mazáč / Sport

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Sestavy Domácí: Drobný – P. Novák, L. Havel, Talovierov, Skovajsa – Čavoš (C), Javorek – Mészáros (77. Alvir), Brandner (90+1. M. Valenta), Mršić (90. Vais) – Diop. Hosté: Nita – Wiesner, O. Čelůstka, Hancko, Matěj Hanousek – Pavelka, Ladislav Krejčí ml. – Hložek, Dočkal (C) (83. Trávník), Plavšić (70. Karabec) – Kozák (29. Vindheim). Náhradníci Domácí: Kerl, Kladrubský, Alvir, Kousal, Vais, Valenta, Jánošík Hosté: Novotný, Souček, Vindheim, Karabec, Heča, Trávník, Sáček Karty Domácí: Diop Hosté: Nita Rozhodčí Berka – Blažej, Flimmel Stadion Fotbalový stadion Střelecký ostrov, České Budějovice

V prvním poločase byli nebezpečnější domácí, byť ani jeden z týmu si vyloženou příležitost nevytvořil. Ve 14. minutě po rohu českobudějovického Mészárose hlavičkoval Diop z dobré pozice nad břevno. Po půlhodině hry po další standardní situaci Mészárose neodhadl míč Hanousek a za ním číhající Čavoš poslal míč hlavou také nad branku.

V tu chvíli už hrála Sparta bez útočníka Kozáka, který špatně došlápl a musel střídat. Trenér Vrba místo něj poslal na hřiště Vindheima a přeskupil složení, když se na hrot posunul Hložek.

V závěru půle měli Jihočeši další nadějné situace. Nejprve hlavičkoval po rohu Havel, ale mířil jen do středu branky. Ve 45. minutě po chybě v hostující defenzivě gólman Nita fauloval Diopa. Z následujícího přímého kopu Čavoš zamířil jen do zdi a stejný hráč o chvíli později napálil míč opět jen do středu branky.

Sparta pokračovala v podobném nevýrazném fotbale i po přestávce. Domácí tak byli v 65. minutě blízko gólu. Mršičovu ránu zastavilo břevno, míč se odrazil k Mészárosovi a ten trefil tyč.

Po této situaci Letenští zabrali a brzy mohli skórovat, ale Hložka ve velké šanci vychytal brankář Drobný. V závěru utkání ještě mířil nad břevno Pavelka a chvilku po něm minul také střídající Trávník. Tím však aktivita Sparty skončila a hosté poprvé pod Vrbou nevstřelili v utkání gól. Navíc českobudějovický Brandner v 89. minutě znovu trefil tyčku. Jihočeši s pražským soupeřem v lize neprohráli počtvrté za sebou.

