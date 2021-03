Klokaní čachry s brankáři. Míč skákal jako hopík, děsilo Bačkovského

Nestává se často, aby se po vítězném utkání měnil brankář. Čekal jste, že přijde druhý ligový start v kariéře?

„Souhlasím, že se tohle moc nevidí a také jsem byl překvapený, že budu chytat zrovna já. Samozřejmě jsem za to byl rád, a chtěl jsem trenérům vloženou důvěru vrátit a co nejvíce pomoct mužstvu, což se snad povedlo.“

Trenér vás prý postavil, protože umíte hrát dobře nohama, což mělo být na těžkém teplickém terénu výhodou. Jak se vám na Stínadlech hrálo?

„Hřiště nebylo dobré už před zápasem a s každou odehranou minutou bylo horší a horší. Mě to nejvíc limitovalo při hře nohama. Terén se dost smékal, nebyl pevný a hřiště se postupem času stávalo nestabilní. Do poslední chvíle jsem si musel dávat pozor, jak míč skočí, protože balon měl jiný odskok. Nesklouzával, ale spíš na hřišti skákal jako hopík. Ani tomu nepomáhá fakt, že se liga nehraje s jedním balonem, ale každý hraje s jinou značkou. Brankáři si musí zvykat na různé typy míčů a to už je extrém, protože se každý chová jinak.“

V prvním poločase jste Klokany několikrát podržel. O nulu jste přišel až v závěru. Šlo zabránit inkasované brance?

„Gabrielova hlavička byla asi nejtěžší. U ní jsem si myslel, že už to bude gól, takže jsem byl rád, že se mi to povedlo chytit. Ostatní zákroky nebyly zas až tak náročné. Střely zpoza vápna jsem musel chytit. Gól si musím ještě pustit zpětně na videu, ale pocity ze hřiště jsou takové, že jsem pro to udělal maximum.“

V lize patříte k menším brankářům. Je to pro vás hendikep, nebo to žádné potíže nedělá?

„Nevím, jaké to je být velký, takže nemohu říct, jestli to je pro mě hendikep. Samozřejmě, že kdybych měl dva metry, při centrovaných míčích do vápna asi pomohu více, ale snažím se moji výšku nahradit jinak. Na druhou stranu si myslím, že jsem celkem rychlý na čáře, takže snad to tím dostatečně kompenzuju.“

Minulý týden proběhla nominace EURO do 21 let. Nemrzelo vás, že v ní nejste?

„Upřímně říkám, že zálusk na nominaci jsem si dělal, ale bylo složité, protože jsem pravidelně nechytal. V Bohemce se snažím na tréninku tvrdě makat a věřím, že se do branky dostanu častěji. EURO mě mrzí, ale klukům přeji, aby se jim zadařilo a zkusili postoupit ze skupiny. Třeba se porvu o příští nominaci.“

SESTŘIH: Teplice - Bohemians 1:1. Bohemians neprohráli ve čtvrtém ligovém zápase po sobě

Teplice - Bohemians: Bačkovský vytáhl skvělý zákrok proti Gabrielovi! Premium Video patří k placenému obsahu iSportu Již mám předplatné - přihlásit se Vybrat předplatné

Teplice - Bohemians: Znovu Bačkovský! Musel zasahovat proti střele Kodada

Teplice - Bohemians: Gól! Pulkrab poslal svou hlavičku přesně do brány, 0:1