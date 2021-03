Sparta si pojišťuje talenty. Smlouvy pro Krejčího i Vitíka, řeší se Hložek

Nejmladšímu je osmnáct let, nejstaršímu dvaadvacet. Spojuje je talent, ambice, hlad po úspěších. A čerstvé také nové smlouvy, které záložník Ladislav Krejčí mladší, stoper Martin Vitík, krajní obránce Tomáš Wiesner, univerzál Adam Gabriel a brankář František Kotek se Spartou podepsali.

„Progres našich talentů, ať už jsou v A-týmu, béčku, na Strahově v akademii, nebo na hostování, hodně sledujeme. Budoucnost klubu představují do velké míry mladí hráči, kteří se pravidelně zlepšují, a jejich vývoj jde správnou cestou. Nesoustředíme se proto jen na vyjednávání s těmi, kterým končí smlouvy, ale průběžně připravujeme nové kontrakty pro hráče, u kterých sledujeme progres,“ uvedl pro klubový web sportovní ředitel Tomáš Rosický.

Letenští navíc paralelně s pojištěním mladíků pracují i na novém kontraktu pro svou nejzářivější mladou hvězdu. Pro Adama Hložka, jenž se před pár týdny vrátil do akce po únavové zlomenině zánártní kůstky.

„Jednání o prodloužení smlouvy jsme už zahájili,“ potvrdil Rosický.

Někdejší záložník Arsenalu či Borussie Dortmund se od nástupu do funkce sportovního ředitele netají tím, že rozvoj mladých hráčů a jejich postupné ukotvování v prvním týmu je jednou z hlavních priorit. A nic se na tom nemění ani v covidové době, kdy mají mládežnické týmy nucenou stopku.

„Pro kluky z mládežnických výběrů je teď sice obecně složitá doba, nehrají zápasy, v poslední době většina trénuje téměř jen individuálně. Ale to, že nám na práci s talentovanými hráči záleží, by měli vnímat a mělo by to pro ně představovat velkou motivaci,“ vysvětlil Rosický.