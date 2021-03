Letenský útok v troskách! Spartě vypadlo ze hry 22 ligových gólů

Letenský útok v troskách. Spartě vypadlo 22 ligových gólů • FOTO: Koláž iSport.cz Pyšní se druhým nejlepším útokem v lize, do sítí soupeřů nasoukala už 47 branek. Potentní útok Sparty ale postihla v posledních dnech a týdnech kalamita. A to naprosto hororového rázu. Na marodku se postupně odstěhovali autoři dohromady dvaadvaceti gólů, jediným zdravým útočníkem zůstává Adam Hložek. Podívejte se, kdo všechno Pavlu Vrbovi chybí a nadále i chybět bude.

Lukáš Juliš (útočník, 26 let) Opava - Sparta: Juliš tečoval Karlssonovu ránu do sítě, 1:0 pro Letenské! Bilance v sezoně: zápasy – 19, góly – 11, asistence – 1

Odhadovaná délka absence: čtyři týdny Naposledy nastoupil 14. února do zápasu s Karvinou, v nadcházejícím duelu ve Zlíně pro problémy s tříslem už chyběl. Zdravotní komplikace dospěly do takového stavu, že bude nutná operace. Juliš se jí podrobí v úterý. „Očekávaná doba léčby je čtyři týdny,“ potvrdil trenér Pavel Vrba. Pro Spartu je to obrovský problém, svého nejlepšího střelce bude postrádat v očekávaných duelech proti Slavii i Jablonci. Výrazně se snižuje i naděje, že by Juliš získal korunu pro krále ligových střelců.

Libor Kozák (útočník, 31 let) Sparta - Příbram: Kozák se po rohu vytáhl nejvýš a zvyšuje na 2:0! Bilance v sezoně: zápasy – 13, góly – 4, asistence – 0

Odhadovaná délka absence: dva měsíce Po příchodu Pavla Vrby začal nastupovat pravidelně, trefil se v Příbrami i doma se Zlínem. Aktuálně je na čtyřech trefách, další ovšem velmi pravděpodobně nepřidá. Nešťastná zlomenina kotníku, kterou utrpěl v Českých Budějovicích, totiž Libora Kozáka vyřadí na delší dobu. Podle zpráv serveru iSport.cz by ovšem za příznivé konstelace mohl úplný finiš sezony stihnout.