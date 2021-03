Seriál Po stopách Simy, 1. díl. Uvidíte, kde se zrodila hvězda Slavie

Stále je to k neuvěření. Před rokem ho znali jen v Táboře, kam přišel coby „no name“ z francouzského Evianu. Dnes devatenáctiletý mladík platí za superstar Slavie, dává góly doma i v Evropské lize, na radaru ho mají přední evropské kluby a boss Jaroslav Tvrdík by prý o jeho prodeji uvažoval při nabídce 1,3 miliardy korun. Možná. Jaké byly Simovy první kroky po příchodu do Česka? Proč se stal právě hráčem Táborska? Kdo stál za jeho příchodem? Kde bydlel? Třídílný dokument serveru iSport.cz Po stopách Abdallaha Simy vše na místě detailně zmapoval a nabízí první část velkého fotbalového příběhu, o němž si můžete přečíst rovněž obsáhlou reportáž v pátečním Sport Magazínu.